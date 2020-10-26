В понедельник, 26 октября, состоялся матч 27-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги между ФК «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) и ФК «Слуцк».

В первом тайме случчане открыли счёт на 22-ой минуте встречи. Евгений Велько (полузащитник ФК «Слуцк») сделал прострел с левого фланга на который откликнулся форвард «Слуцка» Абдул Гафар Сирима. Нападающий сыграл в касание и замкнул передачу, 1:0 в пользу «Слуцка». Спустя 13 минут хозяева поля сравняли счёт, головой отличился полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Юрий Габовда. На 41-ой минуте матча хозяева поля вышли вперёд. На этот раз гол был на счету у полузащитника жодинцев Андрея Хачатуряна, который, исполняя штрафной удар, перебросил мяч через стенку из игроков «Слуцка». На этом голы в первом тайме не закончились. Мяч «в раздевалку» опять забили жодинцы. Затяжная атака в компенсированное время стала результативной, голевой дубль оформил Юрий Габовда.

Во втором тайме был забит один мяч, который по итогу встречи принёс разгромную победу хозяевам поля. Защитник «Торпедо-БелАЗ» Максим Бордачёв сделал подобный прострел с фланга, который делал игрок «Слуцка» Евгений Велько в первом тайме. В этот раз на передачу Бордачёва откликнулся полузащитник жодинцев Никита Николаевич, который и поставил жирную точку в матче. 4:1, жодинский «Торпедо-БелАЗ» обыграл ФК «Слуцк» с крупным счётом.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» остаётся на четырнадцатом месте. У случчан 24 очка в активе. Отрыв от команды, находящейся на тринадцатой строчке (ФК «Городея»), составляет три очка. Напомним, что у «Слуцка» есть ещё одна игра в запасе против столичного «Энергетика-БГУ».

Прогноз «Кур'ера» на матч — «Тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.48 в мачте сыграл.