Топ-8 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 19 по 25 октября. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #беляшиккети активно продумывает план побега с ручек Публикация от Nastya V. (@nastyakakastyaa) 20 Окт 2020 в 8:17 PDT

Реклама

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Онер Лилия (@onerliliia) 25 Окт 2020 в 1:44 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КОНОПЛЁВ АНДРЕЙ (@konopliov.andrei) 24 Окт 2020 в 10:28 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Zhuk (@tyse4ka1987) 19 Окт 2020 в 9:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Флотилия ⚪♥️⚪ Публикация от Daniel Slavinsky 𓆏 (@imslavinsky) 25 Окт 2020 в 1:40 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Принцесса собирается на бал🤣🦊 Публикация от ТЕТЯ САША, МУЖ И КОТ (@_shagoyko_) 22 Окт 2020 в 3:27 PDT