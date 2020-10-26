Топ-8 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 19 по 25 октября. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

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#беляшиккети активно продумывает план побега с ручек

Публикация от Nastya V. (@nastyakakastyaa)

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Публикация от Онер Лилия (@onerliliia)

 

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Публикация от КОНОПЛЁВ АНДРЕЙ (@konopliov.andrei)

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Публикация от Natalia Zhuk (@tyse4ka1987)

 

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Флотилия ⚪♥️⚪

Публикация от Daniel Slavinsky 𓆏 (@imslavinsky)

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Принцесса собирается на бал🤣🦊

Публикация от ТЕТЯ САША, МУЖ И КОТ (@_shagoyko_)

 

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🐶👀🐶

Публикация от Murano (@golden_myrano)

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