Слуцкая студия красоты S. tan оказывает услуги по маникюру, моделированию ногтей, педикюру и депиляции. Мастер Татьяна Санько работает в сфере красоты с 2005 года, является чемпионкой и призёром Европы и Беларуси по моделированию и дизайну ногтей, выполнит дизайн любой сложности. В работе делает акцент на качество.
Ведёт курсы по моделированию ногтей и маникюру, а также акварельной росписи.
Ведёт курсы по моделированию ногтей и маникюру, а также акварельной росписи.
Оказывает услуги:
- моделирование ногтей любой сложности;
- маникюр и покрытие гель-лаком;
- курсы по моделированию ногтей и маникюру, акварельной росписи;
- педикюр;
- депиляция воском;
- изготовление и ремонт аксессуаров;
- роспись аксессуаров, бокалов, бутылок.
Действует скидка -10% на все виды работ.
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Контакты
Адрес: ул. Социалистическая, 133 (здание «Волатавто»).
Телефон: 8 (044) 505 07 44.
ИП Санько Т.Н. УНП 690 265 373
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