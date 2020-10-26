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Слуцкая studio S. tan — чемпион и призёр Европы и Беларуси по моделированию и дизайну ногтей

Lampa
Lampa
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Слуцкая студия красоты S. tan оказывает услуги по маникюру, моделированию ногтей, педикюру и депиляции. Мастер Татьяна Санько работает в сфере красоты с 2005 года, является чемпионкой и призёром Европы и Беларуси по моделированию и дизайну ногтей, выполнит дизайн любой сложности. В работе делает акцент на качество.
Ведёт курсы по моделированию ногтей и маникюру, а также акварельной росписи.

Студия маникюра и педикюра S.tan в 11-м городке. Что там делают и чему учат

Оказывает услуги:

  • моделирование ногтей любой сложности;
  • маникюр и покрытие гель-лаком;
  • курсы по моделированию ногтей и маникюру, акварельной росписи;
  • педикюр;
  • депиляция воском;
  • изготовление и ремонт аксессуаров;
  • роспись аксессуаров, бокалов, бутылок.

Действует скидка -10% на все виды работ.

Контакты

Адрес: ул. Социалистическая, 133 (здание «Волатавто»).

Телефон: 8 (044) 505 07 44.

ИП Санько Т.Н. УНП 690 265 373




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тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
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instagram: @alisa_listapad

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