Слуцкая студия красоты S. tan оказывает услуги по маникюру, моделированию ногтей, педикюру и депиляции. Мастер Татьяна Санько работает в сфере красоты с 2005 года, является чемпионкой и призёром Европы и Беларуси по моделированию и дизайну ногтей, выполнит дизайн любой сложности. В работе делает акцент на качество.Ведёт курсы по моделированию ногтей и маникюру, а также акварельной росписи.

Оказывает услуги:

моделирование ногтей любой сложности;

маникюр и покрытие гель-лаком;

курсы по моделированию ногтей и маникюру, акварельной росписи;

педикюр;

депиляция воском;

изготовление и ремонт аксессуаров;

роспись аксессуаров, бокалов, бутылок.

Действует скидка -10% на все виды работ.

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Контакты

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Адрес: ул. Социалистическая, 133 (здание «Волатавто»).

Телефон: 8 (044) 505 07 44.

ИП Санько Т.Н. УНП 690 265 373







