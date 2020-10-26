«Зачем мне это? В хате тепло…» Что говорит жительница Слуцка о всеобщей забастовке

Гуляю сегодня утром в парке и услышала такой разговор, который заставил задуматься, — почему так трудно принять чужое мнение, если оно не совпадает с твоим.

Одна пенсионерка как бы в шутку спрашивает женщину, которая подметает листья в парке: «А вы что? Не бастуете? Работаете?». А та ей отвечает: «А мне зачем бастовать? В хате тепло. Пенсию вовремя получаю, да вот ещё и работаю. Что ещё я должна требовать на забастовке? Меня моя жизнь устраивает».

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Я пошла дальше и подумала, что каждый волен думать так, как подсказывает ему собственный жизненный опыт. И сколько людей, столько и мнений. Вправе ли одни осуждать других за то, что их мнение другое?

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