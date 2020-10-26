ФК «Слуцк» сыграет на выезде против жодинского «Торпедо-БелАЗ». Прогноз на матч

В понедельник, 26 октября, в рамках 27-ого тура чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги ФК «Слуцк» сыграет на выезде против жодинского «Торпедо-БелАЗ». Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 17:00.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.



ФК «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Жодинский клуб на данный момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице и если не на золото, то на медали команда Юрий Пунтуса вполне может претендовать. С третьего по седьмое место в таблице очень высокая плотность и каждая из команд, находящаяся сейчас в «массовке», может «выстрелить» и занять на финише чемпионата место на пьедестале.

В последних матчах с аутсайдерами чемпионата «автозаводцы» забивают достаточно много голов. Например, команда обыграла уже потерявших шансы на сохранение прописки в высшей лиге «Смолевичи» со счётом 4:1, была повержена мозырская «Славия» (4:2) и «Городея» (3:1).

Команда показывает достойную игру в нападении, игроки мотивированы на победы, тем более находящийся на 3-ей строчке гродненский «Неман» потерпел два поражения кряду от мозырской «Славии» (1:2) и «Городеи» (0:1). А это означает, что шанс на попадание в тройку у Жодино есть и им нужно обязательно воспользоваться.

ФК «Слуцк». Случчане на прошедшей неделе сыграли перенесённый матч 17-ого тура против брестского «Динамо». Игра закончилось вполне ожидаемо: брестчане праздновали победу со счётом 3:1. На послематчевой пресс-конференции Александр Бразевич (гл. тренер «Слуцка») сказал, что «команда эпизодами физически выглядит очень робко, и это беспокоит».

Как бы там ни было, но «Слуцк» сейчас не в том состоянии, чтобы показать достойную игру с предстоящим соперником. Хозяева поля претендуют в топ-3, а «Слуцк» решает задачу выживания. Поэтому и в этом матче «бело-синие» скорее всего не разживутся нужными как воздух очками.

Что касается «Торпедо-БелАЗ», то команда играет дома, при своих болельщиках, а значит, стоит ожидать результативную игру, в которой хозяева поля заработают очки. Как минимум ничейного результата команда из Жодино добиться должна.

Прогноз на матч. «Тотал больше 2.5». Коэффициент — 1.48.

Коэффициент в ставках — это цифра, по которой рассчитывается ваш возможный выигрыш. Допустим, вы делаете ставку (25 р.) с коэффициентом 2,12 на победу какой-нибудь команды. Команда выигрывает, и сумма вашей ставки умножается на коэффициент, то есть 25рx2,12к = 53р. В случае если ваша команда играет вничью или проигрывает, то проигрывает и ставка. В этом случае деньги остаются у букмекера.