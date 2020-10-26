В деревне Малышевичи под Слуцком дотла сгорел дом. Погиб мужчина

В воскресенье, 25 октября, в деревне Малышевичи Слуцкого района сгорел дом. Внутри спасатели нашли тело погибшего мужчины. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОЧС.



Сообщение о пожаре в деревне на улице Советской поступило в РОЧС в 1.50. К моменту приезда пожарных деревянный дом горел уже открытым пламенем.

Через час пожар был локализован, а ещё через час — ликвидирован полностью. В одной из комнат сгоревшего дома возле печи пожарные нашли тело погибшего мужчины (по предварительным данным, 1979 года рождения). Его место работы уточняется.

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По словам специалистов Слуцкого РОЧС, причина пожара устанавливается, но пожарного извещателя в доме не было.