В деревне Малышевичи под Слуцком дотла сгорел дом. Погиб мужчина

Отдел новостей
-
0

В воскресенье, 25 октября, в деревне Малышевичи Слуцкого района сгорел дом. Внутри спасатели нашли тело погибшего мужчины. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОЧС.


Сообщение о пожаре в деревне на улице Советской поступило в РОЧС в 1.50. К моменту приезда пожарных деревянный дом горел уже открытым пламенем.

Через час пожар был локализован, а ещё через час — ликвидирован полностью.

В деревне Малышевичи под Слуцком дотла сгорел дом, погиб мужчина
Фотографии: Слуцкий РОЧС для kurjer.info
В одной из комнат сгоревшего дома возле печи пожарные нашли тело погибшего мужчины (по предварительным данным, 1979 года рождения). Его место работы уточняется.

Реклама

В деревне Малышевичи под Слуцком дотла сгорел дом, погиб мужчина

В деревне Малышевичи под Слуцком дотла сгорел дом, погиб мужчина

По словам специалистов Слуцкого РОЧС, причина пожара устанавливается, но пожарного извещателя в доме не было.

В деревне Малышевичи под Слуцком дотла сгорел дом, погиб мужчина

В деревне Малышевичи под Слуцком дотла сгорел дом, погиб мужчина

Слуцкий РОЧС ещё раз напоминает о важности содержания домовладения в пожаробезопасном состоянии и необходимости установки автономного пожарного извещателя.

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.