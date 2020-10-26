«На первом! Я так замуж вышла». Что случчане думают о сексе на первом свидании

На прошлой неделе внештатный автор женского журнала Lampa рассуждала. Случчане активно обсуждали данный материал в социальных сетях. Мы сделали обзор комментариев.

Регина Жук: «Просто занимайтесь сексом, пока можете и хотите, а то ковид так хорошо бьёт по детородным органам, что только и останется, что на свидания ходить!»

Марина Халтурина: «Конечно, на первом. Может, второе свидание уже будет и ненужным».

Morty Smith: «Глупо искать норму или правило, где их быть не может. Зачем тратить время на 3−5 свиданий, если тебе нужен „десерт“? Для серьёзных отношений, соответственно, и другой подход, опять же индивидуальный».

Сергей Слуцкий: «Долой трусы, свободу [детородному органу]! Этим можно заняться и до отношений. Целуйтесь, занимайтесь сексом, мало ли что».

Вадим Терешкевич: «Джон Леннон и Йоко Оно. «Занимайтесь любовью, а не войной».

Прислали по SMS: «Почитал статью о том, когда можно вступать в интимные отношения, с какого свидания, и поддержу, что все имеют право на собственное мнение. С первого или седьмого свидания — разницы нет. Темперамент человека — это главное. Если искусственно сдерживаться при первом свидании, то в будущем это всё равно сыграет свою роль. Я за открытость отношений, без догм».

tsitatkya: «Все психологи советуют на первом, чтобы не влюбляться и потом не расстраиваться, что друг другу не подошли. Остальное — советское воспитание».









