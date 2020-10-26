Слуцкий уголовный розыск ищет молодого человека на видео. Он стал участником драки

Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает личность парня (с бутылкой) на видео. Он стал участником драки, которая произошла в Слуцке в кафе «Нон-Стоп» в ночь с субботы на воскресенье, с 24 на 25 октября.

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Все, кто владеет какой-либо информацией о драке, узнаёт этого молодого человека или может предположить, кто изображён на видео, сообщите по телефону 102 или (8029) 183 63 13.