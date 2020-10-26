«Кур'ер» уже писал о том, как менялись цены на продукты летом 2020 года. В этот раз мы покажем разницу в ценах на товары между 1 июля и сейчас, в конце октября.

Общая цена всего набора продуктов в начале года составляла 79,58 рубля. Сейчас она равна 77,73 рубля.