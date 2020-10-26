«Кур'ер» уже писал о том, как менялись цены на продукты летом 2020 года. В этот раз мы покажем разницу в ценах на товары между 1 июля и сейчас, в конце октября.
Общая цена всего набора продуктов в начале года составляла 79,58 рубля. Сейчас она равна 77,73 рубля.
|Наименование товара
|Июль-2020
|Октябрь-2020
|Крупа гречневая (0,8 кг)
|2,39
|2,65
|Крупа рис «Семейный» (0,9 кг)
|2,69
|2,69
|Макаронные изделия «Спагетти»
|2,59
|2,69
|Мука пшеничная в/с (2 кг)
|2,23
|2,59
|Яйцо (С-1), 10 шт
|2,29
|2,26
|Сахар песок (1 кг)
|1,54
|1,54
|Сыр твёрдый
|11,56−14,31
|7,49−10,56
|Тушка ЦБ заморож.
|4,25
|4,99
|Колбаса Молочная Новая
|8,89
|6,09
|Хек тушка заморож.
|6,99
|6,59
|Путассу
|2,89
|2,89
|Сметана 26% (400 г)
|2,49
|2,59
|Сливочное масло «Крестьянское» (180 г)
|2,99
|2,93
|Молоко «Вкусное» (1 л)
|1,29
|1,48
|Апельсин
|4,29
|4,39
|Банан
|2,89
|2,69
|Лимон
|5,49
|5,29
|Лук репчатый
|1,89
|1,79
|Томат
|2,69
|2,59
|Огурец
|2,29
|3,39
|Картофель
|1,29
|1,35
|Морковь
|1,55
|1,79
|Капуста
|0,79
|0,69
|Батон «Щара»
|1,41
|1,45
|Хлеб «Софийский»
|1,17
|1,17
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