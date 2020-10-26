«Кур'ер» уже писал о том, как менялись цены на продукты летом 2020 года. В этот раз мы покажем разницу в ценах на товары между 1 июля и сейчас, в конце октября.

Общая цена всего набора продуктов в начале года составляла 79,58 рубля. Сейчас она равна 77,73 рубля.

Наименование товара Июль-2020
 Октябрь-2020
Крупа гречневая (0,8 кг) 2,39 2,65
Крупа рис «Семейный» (0,9 кг) 2,69 2,69
Макаронные изделия «Спагетти» 2,59 2,69
Мука пшеничная в/с (2 кг) 2,23 2,59
Яйцо (С-1), 10 шт 2,29 2,26
Сахар песок (1 кг) 1,54 1,54
Сыр твёрдый 11,56−14,31 7,49−10,56
Тушка ЦБ заморож. 4,25 4,99
Колбаса Молочная Новая 8,89 6,09
Хек тушка заморож. 6,99 6,59
Путассу 2,89 2,89
Сметана 26% (400 г) 2,49 2,59
Сливочное масло «Крестьянское» (180 г) 2,99 2,93
Молоко «Вкусное» (1 л) 1,29 1,48
Апельсин 4,29 4,39
Банан 2,89 2,69
Лимон 5,49 5,29
Лук репчатый 1,89 1,79
Томат 2,69 2,59
Огурец 2,29 3,39
Картофель 1,29 1,35
Морковь 1,55 1,79
Капуста 0,79 0,69
Батон «Щара» 1,41 1,45
Хлеб «Софийский» 1,17 1,17

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