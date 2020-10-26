Почему стоит отказаться от бритвы. Мнение слуцкого мастера по депиляции

«Однажды на процедуре клиентка рассказала мне историю. Она и её подруга долгое время пытаются уговорить свою общую знакомую отказаться от бритвы. Но девушка категорически отказывается, мотивируя это тем, что и бритва нормально справляется со своей задачей. Так зачем тогда депиляция? Попробую я ответить на этот вопрос», — говорит Анастасия.
Вот три причины выбрать депиляцию.
Безопасность
Сахарная и полимерная депиляция абсолютно безопасны для кожи. Во время процедуры риск пореза и травмы кожи исключён, чего не скажешь о бритве и эпиляторе.
Долговременный эффект
После депиляции волосок истончается, а чтобы пробиться на поверхность, ему необходимо время. Представьте, что вам не придётся вспоминать о бритве две-три недели. Чего не скажешь о бритве и кремах для депиляции. Ведь колючки от неё на второй день после бритья. В то время как депиляцию необходимо повторять раз в месяц.
Польза для кожи
Сахарная депиляция — полезная процедура для вашей кожи. Во время процедуры мы удаляем старые клеточки, мягко пилингуем и освежаем кожу, тем самым делая её нежной и бархатной.
Ещё некоторые девушки отказывают себе в этом удовольствии из-за стеснения.
Два факта, почему девушки могут стесняться:
- Психологический. Девушка иногда просто не готова раздеться перед незнакомым человеком🙅🏼♀
- Физический. Этот фактор касается собственного тела. Многие стесняются себя показать в неприглядном виде. Ведь перед депиляцией нужно отрастить волоски, а вдруг ещё кто-то увидит лишний сантиметр на вашем теле? «Кошмар!» — подумает девушка и пойдёт удалять волосы при помощи бритвы.
«Дорогие девушки, я хочу донести до вас то, что удаление волос для профессионального мастера — это в первую очередь работа, и он заинтересован в том, чтобы выполнить её качественно. Никто не будет разглядывать ваши лишние сантиметры и нежелательные волосы. Поверьте, когда вы лежите и ничем не заняты, у вас больше возможности разглядеть недостатки мастера, поэтому нам тоже страшно», — говорит Анастасия.
Контакты
- Адрес: г. Слуцк ул. Гагарина, 3А (общежитие ДОССАФ).
- Телефон: +375 29 284 92 41.
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Физ.лицо Головченко А.И. KB3585364
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