Случчане заметили, что в некоторых местах города на асфальте и на стенах мелом написаны названия разных растений. Кто и почему это делает, «Кур'еру» рассказала Оксана Данильченко, заведующая отделом по основной деятельности Слуцкого эколого-биологического центра.



Слуцкие школьники одними из первых в Беларуси, наряду с ребятами из Минска и Гродно, присоединились к европейской акции «Меловая ботаника». В Беларуси акция «Крэйдавая батаніка» стартовала 5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды. На этой неделе, 31 октября, она завершается. Инициатором её стала общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» в партнёрстве с Институтом экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси. А в Слуцком районе её поддержали члены и руководители клубов «Крылатый дозор».

«Люди очень редко обращают внимание на городские растения, а их названия не знают вообще, — рассказала Оксана Данильченко. — Именно поэтому возникло движение «меловой ботаники». Европейские учёные и активисты мелом стали подписывать названия растений на тротуарах и стенах.

Реклама

«Меловая ботаника» — это быстрый способ почувствовать связь с природой, потому что слова на асфальте стимулируют посмотреть наверх и увидеть дерево, его листву, кору, птиц, небо. Фотографии с такими надписями собирают тысячи лайков в интернете". Первые надписи на асфальте в Слуцке появились на территории Слуцкого эколого-биологического центра, а потом и в парке, и на улице Ленина, и на Максима Богдановича. По словам участников «меловой ботаники», они научились определять несколько десятков видов трав, кустарников и деревьев, узнали, чем они примечательны. Чтобы разобраться в видах, ребята пользовались определителями растений и консультировались через Viber с Тамарой Коледой, директором Слуцкого эколого-биологического центра. Ребята радовались, что прохожие интересовались их занятием. Люди останавливались и спрашивали: «Что вы делаете?», «Зачем?». Все относились к ребятам позитивно, многие высказывались в поддержку.

Акцию поддержали члены клубов «Крылатый дозор» из слуцких школ № 9, № 10, Гацуковской средней школы, яслей-сада № 22, № 13. Они подписали больше 350 растений, беседовали с жителями и изучали роль растений в городской среде. А ребята из объединения по интересам «Эврика» сделали более ста надписей.

Участники акции надеются, что благодаря «меловой ботанике» взрослые и дети обратят внимание на растения, которые рядом. Все фотографии подписанных растений можно увидеть в соцсетях с хэштегом #расліныгорада. По условиям акции «Крэйдавая батаніка» три клуба «Крылатый дозор» Слуцкого района, которые до 31 октября 2020 года разместят больше всего фотографий в альбоме «Крэйдавая батаніка» — июнь-октябрь 2020", станут победителями акции в районе, а автор фотографии, набравшей больше всего лайков, получит приз от Слуцкого районного отделения «АПБ».

Продолжение акции «Крэйдавая батаніка» планируется весной, когда зацветут первые цветы и появятся первые листья на деревьях.