Сто тысяч на марше, стрельба и взрывы, силовики в квартире. Фото и видео с 78-го дня протестов

25 октября. 78-й день после выборов президента Беларуси. Очередное протестное воскресенье. День, в который истек срок объявленного Светланой Тихановской властям Беларуси ультиматума (его требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены). На этот же день еще в начале недели был запланирован грандиозный митинг в поддержку Александра Лукашенко, на него при помощи административного ресурса собирали участников по всей стране, однако 23 октября провластный митинг отменили. Кстати, именно 25 октября (но по старому стилю) 103 года назад в Петрограде произошла революция.

Акция 25 октября в Минске стала самой многочисленной за последний месяц. Ее начало оставляло некоторую надежду на то, что она пройдет в «щадящем» для ее участников режиме. Надежды не оправдались: снова звучали выстрелы и взрывы светошумовых гранат. А вечером в одну из квартир на улице Орловской ворвались силовики, чтобы задержать прятавшихся там демонстрантов.

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Самые яркие моменты многотысячного воскресного марша зафиксированы на фото и видео.

Утром на улицы и проспекты Минска выехала спецтехника, центральные площади оцепили. Около полудня закрылись сразу 12 станций метро, в это же время отключился мобильный интернет (обычно по воскресеньям это происходило позже).

Около двух часов дня группы людей стали активно стекаться к площади Свободы: здесь демонстранты уже вышли на проезжую часть и направились в сторону проспекта Независимости. Однако на пересечении Ленина и Интернациональной их встретил кордон.

В итоге с площади Свободы колонна направилась по проспекту Победителей к стеле «Минск — город-герой». По пути в нее вливались новые потоки с Немиги, Зыбицкой, Богдановича, Мельникайте и проспекта Машерова.

Так протестующие шли по проспекту Победителей:

Колонна стремительно увеличивалась в размерах, и уже около трех часов дня можно было уверенно сказать: это самая многочисленная акция протеста за последний месяц — в ней участвовало не менее ста тысяч человек. Когда голова колонны подошла к стеле, хвост находился на мосту через Немигу. От стелы колонна двинулась по проспекту Машерова в сторону улицы Богдановича.

Масштаб акции можно оценить по этой съемке с дрона:

Так колонна шла по проспекту Машерова — под трубы и барабаны:

По Богдановича демонстранты дошли до площади Бангалор, свернули на Сурганова и, дойдя до пересечения с улицей Якуба Коласа, уперлись в кордон. Силовики перекрыли не только Сурганова, но и Богдана Хмельницкого, так что пройти дальше на улицу Якуба Коласа или проспект Независимости было невозможно.

Здесь даже машине скорой помощи пришлось развернуться: силовики перед ней не расступились (кстати, протестующие скорые пропускали).

Колонна демонстрантов развернулась и пошла обратно к площади Бангалор. Кто-то повернул направо — в сторону Некрасова, кто-то на Кульман, но бóльшая часть двигалась дальше и в конце концов уперлась в кордон на улице Орловской, недалеко от здания Верховного суда. Здесь около шести часов участники акции стали потихоньку расходиться — на набережную Свислочи, в парк Победы.

Один из протестующих подошел к кордону силовиков, его попытались задержать, но другим участникам акции удалось отбить мужчину. Завязалась небольшая потасовка. Затем, как сообщает читатель, человек в балаклаве, который стоял на «Рубеже», дважды выстрелил в воздух.

Поскольку до тех пор массовых задержаний в Минске не было, оставалась надежда, что людям позволят спокойно разойтись. Однако когда акция уже близилась к завершению, на Орловской прогремели многочисленные взрывы светошумовых гранат. Демонстранты бросились врассыпную по дворам. Один из взрывов раздался под окнами жилого дома — в подъезде выбило стекла. Очевидцы сообщили о раненых. Минская милиция подтвердила РИА «Новости», что применила на Орловской спецсредства — для «пресечения противоправных действий протестующих».

Силовики задерживали участников протестов во дворах на Орловской, Червякова, Нововиленской (а одному из демонстрантов еще днем пришлось скрываться от силовиков вплавь).

Около 21.00 в Сети появилось видео, как в одну из квартир на улице Орловской ворвались силовики, чтобы задержать протестующих, которые там укрывались.

События 25 октября в Минске прокомментировал начальник минской милиции Иван Кубраков. По его словам, в воскресенье в столицу съехались «более агрессивные и активные протестующие», их целью было занять «проспект Независимости со всеми его площадями». Кубраков заявил, что демонстранты забрасывали камнями сотрудников милиции и напали на здание Центрального РУВД. В ответ силовики приняли «меры по пресечению противоправных действий» — спецсредства и физическую силу. Всего в Минске, по словам Кубракова, было задержано более 120 человек. Двое милиционеров пострадали.

Вечером правозащитники сообщили о более чем 200 задержанных по всей стране. Среди задержанных были и журналисты. Акции протеста 25 октября прошли в Бресте, Витебске, Лиде (здесь на протестующих распылили слезоточивый газ), Гродно и Новополоцке (здесь были жесткие задержания).