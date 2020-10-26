Лобовая авария в Копыльском районе: один водитель погиб, второй — в больнице

Лобовая авария произошла 24 октября около 18.00 в Копыльском районе. Один водитель погиб, второй получил травмы. Об этом сообщает в пресс-службе МВД.

Предварительно установлено, что 49-летний водитель ГАЗ двигался по трассе Р43 (граница РФ — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи). Мужчина неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в микроавтобус VW под управлением 55-летнего водителя.

В результате ДТП водитель ГАЗа от полученных травм умер на месте происшествия, а водитель VW с телесными повреждениями госпитализирован.