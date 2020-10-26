Что изменится в Беларуси с 1 ноября

«Кур'ер» традиционно посмотрел на основные изменения, которые нас ждут в последнем месяце осени. Читайте обзор.

Роуминг с Россией подешевеет

С 1 ноября между Беларусью и Россией начнут действовать сниженные тарифы на мобильную связь. Это станет своеобразным тестом для того, чтобы операторы могли просчитать свои издержки перед полной отменой роуминга.

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Это не отменяет полностью тарифы на роуминг, но резко сокращает их стоимость: с 30 центов до 1,5.

Откроют белорусско-российскую границу

Формально между Россией и Беларусью границы нет. Но в связи с распространением коронавирусной инфекции работает контрольно-пропускной пункт и въезд частично ограничен как в Беларусь, так и в Россию. Всех подряд не впускают, требуется основание (причём оно должно быть документально подтверждено) и соблюдение ряда условий.

С 1 ноября, по требованию президента России Путина, ограничения снимут.

Мобильные операторы поднимают цены

С 1 ноября тарифы МТС вырастут на 4%. Изменения по традиции обусловлены развитием инфраструктуры, в частности, планами по активному расширению сети 4G как в городской, так и в сельской местности, внедрением новых технологических решений.

С 4 ноября мобильный оператор А1 увеличивает размер абонентских плат на услуги связи, а также стоимость исходящих вызовов на номера абонентов Республики Беларусь, международных звонков, мобильного интернета сверх включённого в абонентскую плату, SMS и MMS для физических и юридических лиц. Рост составит от 3,06% до 4% в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством.

Подорожают сигареты

С 1 ноября 2020 года в Беларуси должна измениться стоимость 77 марок табачных изделий.

В частности, подорожают 47 брендов, производимых ООО «Табак-инвест», 28 брендов, производимых фабрикой «Неман», и 2 бренда, ввозимых госпредприятием «Беларусьторг». Цены вырастут в диапазоне от 2 до 15 копеек.

При этом стоимость марок, производимых ООО «Интер Тобакко», а также импортируемых СЗАО «Энерго-Оил», не изменится.

Кроме того, на рынке появится новый бренд: ООО «Табак-инвест» представит Camel Studio Exotic Crush (2,50 рубля). А госпредприятие «Беларусьторг» начнёт ввозить Pall Mall Nano Blue (2,55 рубля).