Раньше автомобиль «Запорожец» был объектом насмешек, в постсоветское время про него сочиняли множество анекдотов. Сейчас все пересели на современные автомобили, на «горбатых» уже никто не ездит. Никто, кроме любителей ретротехники, как, например, случчанин Юрий Дикий, который восстановил ЗАЗ-965А 1968 года.

«Когда я был ещё пацаном, таких машин было побольше»

В гараже, помимо «Запорожца», у Юрия Дикого есть автомобиль BMW-525 и ретромотоцикл К-750. Страсть к ретротехнике у случчанина с детства.

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«Мне очень нравится сам стиль ретро, душа к этому лежит. Когда я был ещё пацаном, таких машин было побольше. Хотел приобрести именно „Запорожец“, потому что это весёленькая машинка», — говорит Юрий.

На площадках по продаже автомобилей и сейчас есть с десяток вариантов покупки автомобиля ЗАЗ-965, но Юрий уверен, что привести его в оригинальное состояние можно только путём восстановления.

«Как бы ты там ни купил ретротехнику, её нужно до хорошего состояния доводить, — утверждает Юрий. — В большинстве случаев нужно будет переваривать кузов».

Восемь лет ушло на переоформление документов, 1,5 месяца — на реставрацию авто

История Юрия с покупкой «горбатого» началась восемь лет назад, когда он узнал, что недалеко от его дома у соседа стоит именно этот автомобиль. Но была проблема: хозяин автомобиля умер, а его наследники живут в Минске.

По закону наследникам нужно было переоформить автомобиль на себя, и только после этого они могли бы переоформить его в ГАИ, но Юрий хотел скорее начать его восстанавливать, поэтому решил деньги отдать сразу, а оформлением заниматься попутно.

«Я её купил, деньги отдал, а документы сразу не оформил. В этом и была вся загвоздка, — рассказывает Юрий. — Хозяева, как получили деньги, уже не торопились с оформлением, как будто это уже и не нужно. И время шло… В один момент опускались руки, и я думал перепродать машину. Даже нашёлся покупатель, но, видно, звёзды так сошлись, и машина осталась у меня. На будущее всем советую деньги заранее никому не давать, а только после переоформления в ГАИ».

Реставрировать машину Юрию помогал его друг Игорь Буткевич, у которого также есть реставрированные автомобили.

«Днём и ночью мы с Игорем в течение 1,5 месяцев занимались машиной: перекрашивали кузов, переваривали пороги, крылья, задние арки. Двигатель полной разборки не требовал, был в относительно хорошем состоянии. Мы его разобрали, помыли и почистили, — говорит Юрий. — Буквально со второго дня после начала эксплуатации люди начали подходить и говорить, что у них есть на неё запчасти. Так понемногу два чемодана запчастей собралось. Иначе никак, ведь на автомобиль 1968 года в магазине их не купишь».

«Если платить за ремонт на СТО, то никаких денег не хватит»

Юрий признаётся, что полностью реставрировать машину пришлось самостоятельно, так как сумма, за которую купили и ремонтировали «горбатого», была бы в разы больше.

ЗАЗ-965А обошёлся Юрию в $ 500, на реставрацию и покупку запчастей ушло около $ 2500. Но эти деньги расходовались постепенно.

«Когда первый раз на ней проехал, по коже побежали мурашки, — вспоминает Юрий. — Чувства переполняли. Она сделана, она едет. И она красиво сделана, „без колхоза“… Приятно! Водители и прохожие приветствуют, даже слышно, как люди кричат».

Всего «Запорожец» проехал примерно 32 500 км, 400 из них уже после реставрации. «По нынешним меркам это немного», — говорит Юрий.

Про анекдоты

В постсоветское время было много анекдотов про «Мерседес» и «Запорожец», но у Юрия есть свой анекдот, на который много кто «покупается».

«Так получилось, что в ГАИ мне выдали номер 6846-ВО, — рассказывает Юрий. — Людям я говорю, что цифра 68 означает год создания автомобиля, а цифра 46 означает год разработки его чертежей. Ну, а буквы ВО говорят о том, что „Запорожец“ выпущен после Великой Отечественной войны».

Одного хотения мало

Часто к автомобилю Юрия подходят люди: кто просто поглазеть, кто сфотографироваться, а некоторые вспоминают, что когда-то и у них был такой «Запорожец».

«Это очень сложный путь. Нужно уметь всё делать. Многие говорят: хочу, хочу. Одного хотения мало, нужно конкретное желание и терпение, — считает Юрий. - Мы днями, ночами и по выходным занимались машиной. Если у кого-то есть деньги, ищите на сайте восстановленное авто, так намного проще».

Автомобиль Юрия ещё не участвовал в выставках ретротехники, но после обкатки это в планах есть.

«В Слуцке такая машина не единственная. Знаю, что в 11-м городке восстанавливают, но там не оригинал, переделка», — говорит Юрий.

Эксплуатационные характеристики Максимальная скорость: 90 км/ч

Расход топлива на 100 км в смешанном цикле: 5,5 л

Объём бензобака: 30 л

Снаряжённая масса автомобиля: 665 кг

Допустимая полная масса: 965 кг

Размер шин: 135 SR 13 Характеристики двигателя Модель двигателя: МеМЗ-966

Расположение: сзади, поперечно

Объём двигателя: 887 см³

Мощность: 27 л.с.

Количество оборотов: 4000

Крутящий момент: 52/2600 нxм

Система питания: карбюратор

Турбонаддув: нет

Расположение цилиндров: V-образный

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