«Кур'ер» поздравляет Слуцкий комбинат хлебопродуктов с Днём мельника

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«Кур’ер» поздравляет Слуцкий комбинат хлебопродуктов с Днём мельника
Фотографии: Алесь Достанко

Слуцкому комбинату хлебопродуктов в этом году исполняется 108 лет. Это единственное на Случчине предприятие, которое может похвастаться вековыми традициями и богатой историей.


История комбината началась с мельницы, которую ещё в 1912 году построил купец Фёдор Мышалов. Она состояла из одного вальцевого станка и одного рассева с приводом от паровой машины мощностью 30 лошадиных сил. Суточная производительность мельницы составляла 20 тонн муки.

«Кур’ер» поздравляет Слуцкий комбинат хлебопродуктов с Днём мельника

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Редакция «Кур'ера» от души поздравляет с праздником мельников коллектив Слуцкого комбината хлебопродуктов! Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и хорошего настроения! Ведь ваша мука мелется, чтобы мы выпекали вкусные пирожки, яблочные шарлотки, пышные караваи, сдобные булочки и красивые торты. И, конечно же, без муки не будет хлеба! Желаем процветания вашему предприятию!

«Кур’ер» поздравляет Слуцкий комбинат хлебопродуктов с Днём мельника

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