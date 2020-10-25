«Кур’ер» поздравляет Слуцкий комбинат хлебопродуктов с Днём мельника

Слуцкому комбинату хлебопродуктов в этом году исполняется 108 лет. Это единственное на Случчине предприятие, которое может похвастаться вековыми традициями и богатой историей.



История комбината началась с мельницы, которую ещё в 1912 году построил купец Фёдор Мышалов. Она состояла из одного вальцевого станка и одного рассева с приводом от паровой машины мощностью 30 лошадиных сил. Суточная производительность мельницы составляла 20 тонн муки.

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