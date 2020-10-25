Происшествия на выходных: протесты, горе в Samsung, отмена абортов и пожар

Одним абзацем: в Слуцком районе в ночь на 25 октября загорелся жилой дом в деревне Малышевичи. Дом принадлежит пенсионерке. На пожаре обнаружен погибший сын хозяйки 1979 год рождения, водитель КФХ «Борок». Причины пожара и гибели устанавливаются. МЧС

В Слуцком районе пропал мужчина

В Слуцком районе пропал мужчина. Александр Николаевич Амелькович 1957 года рождения 22 октября ушёл из отделения пребывания для пожилых в Падерских Огородниках. Его приметы можно почитать здесь. За информацию милиция гарантирует анонимность и вознаграждение.

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В Копыльском районе была авария. Погиб человек

Вечером в субботу 24 октября возле деревни Мацкевичи Копыльского района произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. Водитель грузовой машины погиб. Его тело пришлось деблокировать. Водителя микроавтобуса спасли. Работники МЧС его тоже деблокировали. Мужчину госпитализировали. МЧС

В Минске прошёл марш протеста

На пожарах в Беларуси за минувшие сутки погибло 3 человека

В субботу в деревне Дробыши Поставского района горел жилой дом. Обнаружен погибший хозяин, 62-летний пенсионер.

Также в субботу горел жилой дом в а\г Огаревичи Ганцевичского района. Погиб хозяин дома, 69-летний пенсионер. МЧС

В Минске «Фольксваген» врезался в столб. Погибли люди

Гаишник стрелял по ногам нападавшего в Ушачском районе

В воскресенье в Минске снова прошёл марш протеста. Колонна двигалась от ратуши к стеле. К вечеру в районе Орловской мирных протестующих разогнали. Против людей применяли свето-шумовые гранаты. Жесткие разгоны были и в других городах. В Минске задержано двое журналистов. Еще двое — в Витебске.о более чем 90 задержанных. TUT.BY На Игуменском тракте в Минске в ночь на субботу «Фольскваген» врезался в мачту освещения и развалился. В машине находилось трое парней. 19-летний умер на месте. Ещё двое 17-летних скончались в больнице.

Вечером в субботу в деревне Дубровка Ушачского района трое пьяных мужчин (32, 33 и 57 лет) стояли на проезжей части. К ним подъехал наряд ГАИ. На просьбу отойти с дороги компания ответила агрессией.

— Во время задержания правонарушители оказали активное сопротивление и попытались завладеть табельным оружием милиционера. Они проигнорировали неоднократные требования прекратить потасовку, поэтому инспектору пришлось стрелять: сначала в воздух, а после — по ногам одного из нападавших, — сообщили в МВД.

32-летний мужчина с ранением бедра госпитализирован, остальные задержаны, они в ИВС.

В Польше фактически запретили аборты. Начались протесты

Конституционный суд Польши принял решение, запрещающее прерывать беременность по причине необратимой инвалидности или неизлечимого заболевания плода. При этом 98% легальных абортов в Польше проводятся из-за пороков развития плода. В нескольких городах страны прошли протесты. Протестующие несли, среди прочего, транспаранты с надписями «Поймите, правые: это моя матка» и «На ваших мантиях кровь». DW

В Азовском море произошёл взрыв на танкере

В Азовском море 24 октября на нефтяном танкере в отсеке балласта произошёл взрыв. Танкер был пустой. На борту было 13 человек экипажа. 10 человек спасены, ещё 3-х ищут. TUT.BY



Умер глава компании Samsung Ли Гон Хи

Глава компании Samsung Ли Гон Хи умер в возрасте 78 лет. Причины смерти Ли Гон Хи не сообщаются, но известно, что шесть лет назад он перенес сердечный приступ, после которого по состоянию здоровья отошел от оперативного руководства компанией. Именно под руководством Ли Гон Хи Samsung превратился из компании, которая не была крупнейшей даже на внутреннем рынке, в мирового лидера. Медуза