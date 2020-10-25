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Чем отличаются тесты на коронавирус и почему результат может быть неверным

Lampa
Lampa
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Анастасия Верёвка живёт и работает в США. Она медсестра и лечит пациентов с коронавирусом. Интернет-журналу Lampa Анастасия рассказала про различие тестов на COVID-19, а также почему они могут показывать неверный результат.

«Существует несколько тестов на COVID-19. Каждый из них имеет погрешности и может быть ложноотрицательным. Но обо всём по порядку.

В тему: Случчанка, которая работает в США и лечит пациентов с коронавирусом, рассказала о новых симптомах COVID-19

Есть 2 вида тестов: диагностический и тест на антитела.

К диагностическим тестам относятся:

  • молекулярный тест — он выявляет генетические составляющие вируса в вашем теле;
  • антигенный тест — он выявляет определённые протеины вируса в теле.

Тест на антитела. Когда ваш организм сталкивается с вирусом, он вырабатывает антитела. Некоторые из них вырабатываются в течение нескольких дней, а другие — нескольких недель. Именно поэтому данный тест не должен использоваться как показатель наличия активного вируса в организме.

Процедура и эффективность

Молекулярный диагностический тест. Обычно используется длинная палочка с ватным окончанием, которая вставляется в нос до того, как пазуха носа встретится с задней стенкой горла. Палочка в таком состоянии должна пробыть несколько минут. Реже встречаются тесты, для которых используется только слюна. Тест через слюну на данный момент не сильно распространён, так как у него есть свои ограничения, например, люди, болеющие COVID-19, могут быть истощены, отсюда недостаток слюны для эффективного тестирования.

Молекулярный тест достаточно эффективен, но и он может быть неточным. Бывает так, что человек не имеет достаточного количества вируса в организме, чтобы тест был положительным. То есть, если вы контакт первого уровня и вам сделали тест, который оказался отрицательным, а потом у вас появились или ухудшились симптомы, тест нужно повторить. У данного теста есть ещё и другие погрешности: тесты должны помещаться в стерильные баночки и находиться под определённой температурой, а также попасть в лабораторию не дольше чем через 72 часа.

Антигенные тесты имеют такой же способ сбора образцов, но занимают меньше времени. Однако отрицательные результаты не всегда верны. Обычно, если был сделан этот тест в больнице и он оказался отрицательным, но у человека есть клинические симптомы, ему назначают молекулярный тест.

Что касается тестов на антитела, то эти тесты не должны быть использованы как диагностика. Вы можете переболеть вирусом, но так и не выработать достаточное количество антител для положительного результата. Тест проводится путём забора крови из пальца или вены.

IgM антитела появляются на 4−5 день после появления вируса в организме и означают обычно, что организм включил борьбу с ним.

IgG антитела появляются обычно на 11−14 день после и остаются в крови достаточно долго».

Анастасия Верёвка




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