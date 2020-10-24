«Возможно, жена не устраивает в сексе, много „пилит“ и перестала за собой ухаживать». Случчанка об изменах и предательстве

Дорогие читатели, мне хочется поднять одну достаточно популярную тему, а для многих, возможно, и актуальную — измены и предательство в отношениях. Предлагаю и вам поучаствовать. С помощью этого материала мне хочется выразить своё мнение и услышать ваше. Делитесь своей позицией в комментариях.

Я долго думала, в чём разница между изменой и предательством. И пришла к такому мнению. Измена — это «гульнул (-а)», получил (-а) «энное» время удовольствия и вернулся (-лась) ночевать к жене/мужу. Предательство — это нечто запланированное, когда один из партнёров заранее продумывает, как он уйдёт к другому человеку и что будет делать со «старым» партнёром.

В силу того, что я автор женского пола, мне проще будет говорить про мужчин, но это не значит, что женщин это не касается. Измена и предательство — это подло в обоих случаях, но давайте разберёмся глубже. То, что любви нет и там, и там, — без сомнения.

Что такое измена

Некоторые знакомые мужчины утверждают, что для них измена — это как покурить, но при этом они безумно любят своих жён и семью. Кто-то говорит даже: «Если жена узнает, что я ей изменяю, и она уйдёт, я сопьюсь и повешусь». Я убеждена, что так не бывает и это просто невозможно.

Сделав скидку на все обстоятельства, я даже представить не могу, как это может быть. Час назад трогать другую женщину, а потом приходить домой и создавать иллюзию счастливой семейной жизни. Я не знаю, что мужчина может искать на стороне, могу только предположить. Возможно, жена не устраивает в сексе, слишком много «пилит», перестала за собой ухаживать. Но в этих случаях можно найти компромисс.

Что же тогда предательство

Тут всё несколько сложнее. Мужчина присматривается к другой женщине. Не исключено, что он даже начинает тайно выстраивать с ней определённые отношения. После того как почва прощупана и готова, мужчина оставляет жену и уходит к новой пассии. Только не путаем случаи, когда мужчина делает это достойно, с аргументами и причинами, объясняя жене всё, как есть, находя общий компромисс, и пара расходится с уважением к друг другу.

Как правило, жёны хотят перебить эту боль, страх одиночества и решают проблему методом «клин клином вышибает». Находят кого-то, пытаясь сделать больно предыдущему партнёру и тем самым обратить его внимание к своей персоне. Но, как показывает практика, те мужчины, которые уходят «с бухты-барахты», потом всё равно возвращаются.

Причин может быть множество: пропадает таинственность и загадочность тех отношений, что были при жене, появляется та же бытовуха, что и была, любовнице становится неудобным постоянное присутствие нового мужчины в её жизни, приходит осознание сделанного и начинается стадия сожаления.

Измену прощать нельзя

Я читала достаточно много мнений семейных психологов и вынесла для себя, что ни измену, ни предательство прощать нельзя. Есть хорошая фраза: «Человек, прощённый за предательство один раз, будет предавать тебя всю жизнь». И ведь не поспоришь. У меня, например, никогда не возникало мысли предать своих родителей — они мои единственные мама и папа. Но почему же тогда так происходит, что партнёр, выбирая себе единственного (-ую) спутника (-цу) жизни, в какой-то момент его/её предаёт? Тут уже намного сложнее система устроена.

Ни измену, ни предательство простить невозможно. Конечно, можно с этим смириться и жить дальше. Со временем, может быть, немножко чувство боли в душе притупится, но не забудется. Я верю, когда любишь, даже мысли о походе «налево» не возникает. Не хочется трогать другое тело, не хочется чувствовать другой запах, не хочется совершенно впускать кого-то в свою жизнь и семью.

Печальная статистика показывает мне, что в моём окружении, а оно достаточно немаленькое, нет ни одной семьи без грязи. Я не знаю, от чего это зависит. Может, сейчас такое время и это стало новым трендом? Ценности обесценились. Отношения стали как вещи. Одно выкинул — другое «прикупил», не понравилось новое — нашёл ещё получше «модель». Сегодня люблю, завтра не люблю, потом снова люблю, а ещё через год спросят: «Ты кто такая (-ой)?»

Люди, не тратьтесь на мелочёвки. Цените ваш выбор, цените партнёров, с которыми вместе, цените любовь, если она есть. Вы никогда не сможете вернуть былое и жить, как жили, независимо, была измена или предательство. Помните, что когда двое людей расходятся, кто-то третий радуется. Больше разговаривайте, ищите выходы, проводите время вместе, но не изменяйте и не предавайте.

Я с удовольствием прочитаю ваше мнение на эту тему. Оставляйте комментарии и делитесь своей позицией.

Марина Л.

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, alicelistapad@gmail.com.







