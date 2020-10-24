Под Слуцком выросла груша весом 480 граммов. Фотофакт

Ольга Грек прислала на конкурс фотографию своей дочери Даши, поедающей первый урожай с груши. «Четыре года назад на даче в деревне Новый Двор дед Даши посадил грушу сорта «Ноябрьская», — написала Ольга. — В этом году деревце дало первый урожай — две огромные груши весом 360 и 480 граммов. Груши безумно сочные и вкусные.
А уход за деревом простой: посадка в плодородную землю, побольше солнца и любви, и оно порадует своим чудо-урожаем".
Партнёр конкурса
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