Под Слуцком выросла груша весом 480 граммов. Фотофакт

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Ольга Грек прислала на конкурс фотографию своей дочери Даши, поедающей первый урожай с груши.

Груши пришлись Даше по вкусу, Слуцк
Фото предоставила Ольга Грек
«Четыре года назад на даче в деревне Новый Двор дед Даши посадил грушу сорта «Ноябрьская», — написала Ольга. — В этом году деревце дало первый урожай — две огромные груши весом 360 и 480 граммов. Груши безумно сочные и вкусные.

А уход за деревом простой: посадка в плодородную землю, побольше солнца и любви, и оно порадует своим чудо-урожаем".

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