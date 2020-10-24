Эхо недели: визит Лукашенко в Слуцкий район, признание NEXTA-Live экстремистским и «Шчучыншчына»

На этой неделе случчане следили за визитом Александра Лукашенко в Слуцкий район, раздумывали, что же грозит за подписку на признанный экстремистским канал NEXTA-Live, напевали песню «Шчучыншчына» и занимались профилактикой коронавируса. На улице сначала было очень холодно, потом — тепло, а потом пошёл дождь.

Политика

Чтобы поучаствовать в марше протеста 18 октября, случчанин Александр проехал 100 км до Минска и столько же обратно на велосипеде.

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В понедельник 19 октября в Минске снова судили журналистов, задержанных во время работы. На этот раз это были Дарья Спевак из Onliner, Вадим Замировский и Всеволод Зарубин из TUT. BY и БелаПАН. Они освещали студенческий марш 17 октября. Судья Живица присудила Дарье 13 суток ареста, а Вадиму и Всеволоду — по 15 суток. Перед вынесением этих решений судья не делала перерыв. Показания свидетелей-милиционеров не слушали, а просто зачитали. Главный редактор TUT. BY Марина Золотова высказала своё мнение об этом суде и его решениях.

20 октября информационный Telegram-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA были признаны экстремистскими материалами. Что теперь делать обычным пользователям, читайте здесь.

В Слуцком районе на этой неделе продолжили готовиться к прибытию Александра Лукашенко. Мы вспомнили, какими были его прошлые визиты. В пятницу он прилетел. Читайте наш онлайн об этом событии.

В день приезда Лукашенко задержали журналистку Зинаиду Тимошек, которая живёт в деревне под Слуцком. Её оставили в изоляторе до суда, несмотря на заболевание.

Коронавирус

В Слуцкой больнице подешевели тесты на определение антител к коронавирусу. Сейчас они стоят 33,7 рубля. Почитайте, как сделать тест. И где в Слуцкой больнице берут мазок на коронавирус. Также мы опубликовали актуальные номера, по которым можно позвонить в больницу.

Минздрав издал новый приказ по помощи больным с COVID-19. Почитайте, что меняется для заболевших.

Наша Виктория Капская выяснила, что во Львове борются с коронавирусом совсем не так, как в Слуцке. Девушка из Слуцка, заболевшая COVID-19, поделилась очень полезным советом. А случчанка, которая работает медсестрой в США, рассказала о новых симптомах вируса.

В городе и районе

Как и ожидалось, в начале недели в Слуцком районе было очень холодно, а в середине недели сделалось солнечно и тепло. Ближе к выходным зарядили дожди.

Но случчане к таким погодным «качелям» готовы, потому что уже во всём жилфонде города включили отопление.

Слуцкий райисполком объявил об аукционе. На продажу выставлены участки с недостроенными домами в Слуцком микрорайоне «Геолог».

Пенсионер из Слуцка обратил внимание на обширные заросли в пойме реки на окраине Слуцка. По весне там бывают пожары. А на другой стороне города, в Лучниках, нашли геологический разлом, когда исследовали радиоактивный газ. Есть и хорошие новости: во вторник 27 октября в редакцию «Кур'ера» приедет машина от «Кока-Колы», чтобы забрать крышечки, которые принесли наши читатели.

Происшествия

В понедельник 19 октября на пожаре в Слуцком районе погиб 77-летний пенсионер. Это произошло в деревне Браново.

В Солигорске поздно вечером 21 октября возле прокуратуры горели машины.

В Слуцком районе опять пропал мужчина. Это — уже третья пропажа мужчины в районе за последние три недели. 63-летний Александр Николаевич Амелькович ушёл из отделения круглосуточного пребывания для пожилых людей в Падерских Огородниках. Почитайте его приметы, может быть, вы видели этого человека.

За последние 2,5 месяца не менее 50 случчан стали жертвами кибермошенников. Милиция очень просит людей быть более осторожными и не говорить никому по телефону данные паспорта и карты. А мы придумали простой тест для проверки ваших знаний и бдительности.

Люди

Россиянка Мария Ринкина живёт в Новом Уренгое и уже 30 лет каждый год приезжает в отпуск в Слуцк. Она рассказала о своих впечатлениях от нашего города.

Почитать и посмотреть

Посмотрите, какие красивые пары поженились на прошлых выходных.

К сожалению, кроме торжеств, неотъемлемая часть жизни каждого человека — это смерть родственников. Почитайте «крик души» случчанки, которой приходится в одиночку ухаживать за десятками могил.

Гантели закрытого завода «Эмальпосуда» пригождаются не только в спортзалах. Например, российская художница использовала их в инсталляции. Попробуйте, не открывая нашу публикацию, догадаться, о чём эта работа. Ещё об искусстве. Уже целую неделю белорусы напевают навязчивый мотив из вирусного клипа «Шчучыншчына». Почитайте, кто его снял, как и зачем.