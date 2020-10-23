Зачем Лукашенко сегодня прилетел в Слуцкий район

В пятницу, 23 октября, Александр Лукашенко прилетел в Слуцкий район. Он ознакомится с ходом уборочной кампании в целом по стране и в регионе в частности. Речь пойдёт в том числе про организацию уборки кукурузы.

Лукашенко посетит сельскохозяйственный филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» и МТК «Ваньковщина», где ему доложат о новых подходах к строительству молочно-товарных комплексов в Минской области.

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Как пишет БелТА, сельхозорганизации Минской области планируют построить в 2021 году 17 молочно-товарных комплексов мощностью не менее 800 голов дойного стада. Это планируется сделать по инвестиционной программе с господдержкой.

Финансироваться строительство объектов будет равными долями из областного и республиканского бюджетов. Доильно-молочное оборудование и холодильники будут приобретаться на условиях лизинга через ОАО «Промагролизинг».

Строительно-монтажные работы и завершение работ на объектах будут проводить сельхозорганизации за счёт собственных средств.

Рядом с существующими комплексами планируется возводить новые помещения для содержания дойного стада и доильно-молочный блок. А старые помещения — реконструировать для содержания части коров и молодняка. Средства на возведение МТК планируется сэкономить, снизив затраты на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, силосно-сенажных траншей, помещений для выращивания молодняка.

Что касается урожая кукурузы, в этом году в Беларуси увеличены площади посева, возрастёт, соответственно, и производство зерна кукурузы на кормовые цели. В среднем за последние пять лет его среднегодовой объём был 865 тысяч тонн, а в этом году ожидается не менее 1,3 млн тонн зерна кукурузы.