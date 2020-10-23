У меня «на балансе» была, так сказать, двадцать одна могила. С прошлого года добавились ещё две. Итого — двадцать три. Из них бесхозных — пятнадцать, то есть из родных с совестью осталась только я. А ещё у восьми захоронений живут и здравствуют наследники. Причём живут себе благополучно, обустраивая наследство и не вспоминая тех, кто это наследство оставил.

Вот, например, покоится на погосте одна из моих бабушек, которая вырастила старшему сыну троих детей. Но я ни разу не видела их, убирающими могилу любимой бабушки! Ни разу! Лишь на Радуницу обнаруживаю искусственные цветочки, которые потом не знаешь, куда деть (выгорают, облезают, теряют товарный вид и портят внешний вид захоронения).

Или, например, покоятся на этом кладбище мои и не только (!) родоначальники — прадеды. Но кроме меня у прадедов имеются ещё по меньшей мере около десяти правнуков, вполне себе не старых и хорошо выглядящих. А спроси их, где же могилы нашего главы рода, не ответят — забыли и вспоминать не желают. А зачем? Валя приберёт!

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Или вот покоятся предки ещё одной не чужой мне семьи. Когда были живы, гнули спины на благо всей своей родни. Сегодня вполне себе живы ближайшие родственники, но захоронения их не интересуют. Те же искусственные цветочки раз в год, а приберёт могилы Валя.

Или вот лежит мой сосед Бородич, трагически погибший 18 лет назад. У него в Солигорске благополучно проживает дочь, но на могиле отца я не видела её вообще, даже раз в год.

Мой родной дядя Павел оставил в столице детям и квартиру, и дачу, вырастил троих внуков, а за могилой 20 лет ухаживает кто? Правильно, племянница Валя. Изредка на Радуницу появляется на могиле букетик всё тех же искусственных цветов.

Люди едут из других государств, чтобы облагородить могилы тех, кто был дорог, этим отдать им дань уважения и памяти… Минск, Солигорск не за горами… Но зачем ехать? Есть же Валя! За сезон всё кладбище зарастает так, что пройти невозможно. У меня этим летом болели суставы так, что пришлось лечиться. Надо сказать, что все 23 могилы я убираю не раз в год, а каждые 5−6 недель. Так легче справляться с сорной травой. Но вот в это лето из-за болезни у меня вышел перерыв в два месяца. И вот на днях я еле убрала все захоронения, вывезла телегу травы, вычистила всю прилегающую к захоронениям территорию и просто счастливая вернулась домой. Шла и всю дорогу думала, а что же с ними будет, когда и я уйду? Ведь те «Иваны, не помнящие родства», уже и на Радуницу дорогу к могилам предков не найдут, так зарастёт бурьяном. Наверное, всё же прав тот, кто хоронит родных в колумбарии, хотя вроде и не по-христиански. Зато всегда чисто и убрано.

Несколько раз я пыталась организовать субботники по уборке всей территории кладбища. Ведь у каждого (!) без исключения жителя деревни там покоятся родные люди. И что? Пять энтузиастов из 140 дворов (!) таких же, как я, с чувством ответственности и совестью, вышли на эти субботники. У остальных времени не нашлось.

Сегодня кладбище в моей родной деревне Радково просто удручает внешним видом. Ещё кому-то пришло в голову когда-то посадить у могил золотарник, а это сорняк-агрессор. И вот теперь идёт настоящий захват территории кладбища этим самым золотарником, высевающим сотни семян за сезон. Кроме того, территорию захватывают кустарники акации. Именно кустарники, которые начали разрастаться после вырубки старых акаций.

Ещё одной больной темой являются аварийные берёзы, их огромные ветки, ломаясь и падая, повреждают захоронения. В конце 2019 года я по просьбе представителей местной власти подсчитала все деревья на кладбище, подлежащие вырубке. Меня обнадёжили, что в ближайшее время вырубят, что якобы на это имеются деньги. Но воз и ныне там! Никто даже не поднимает больше эту тему.

После моего последнего визита на кладбище я отправила обращение в Краснодворский сельисполком с просьбой решить вопрос с аварийными деревьями. Прошло уже достаточно много времени, но ни ответа, ни отписки, ни решения вопроса не получила.

Наверное, надеются, что Валя вырубит…