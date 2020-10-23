«Спадзяюся, што ў Слуцку ўсё па-людску…» Павел Северинец, который сейчас за решёткой, ответил на письмо случчанки

В начале октября Юлия и Денис Балакири из Слуцка написали письмо соучредителю незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Павлу Северинцу, который находится за решёткой с 7 июня. В письме Балакири высказывали Павлу слова поддержки и пожелания скорейшего освобождения. Недавно им пришёл ответ. В нём политик благодарит Юлию за письмо, задаёт вопросы о ситуации в Слуцке и выражает надежду на лучшее.

«Дарагая Юлія!

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Вялікі дзякуй Вам за кароткі, але такі змястоўны і моцны ліст салідарнасці.

Калі я не памыляюся — вы таксама пісалі мне ў Куплін.

Калі зможаце, калі ласка, хаця б коратка напішыце, што адбываецца ў Слуцку, ці стала болей беларускай мовы ў горадзе?

Ці змянілася што пасля лета — ці вярнулася ў ранейшы стан?

Спадзяюся, што ў Слуцку ўсё па-людску і што людзі памятаюць пра 100-гадовы слуцкі юбілей, які неўзабаве?

Здароўя, волі, веры і Божай ласкі Вам і Вашай сям'і!

З удзячнасцю і павагай, Павел".

В конце Павел Северинец приводит цитату апостола Павла из четвёртой главы послания к Филипийцам (Библия, Новый Завет). Кстати, это послание апостол написал в тюрьме к церкви в Филиппах:

«Усё магу ў Ісусе Хрысце, які ўмацоўвае мяне». Юлия Балакир рассказала «Лидер-Пресс», что отправляла подобное письмо и Николаю Статкевичу, но на сегодняшний день ответ так и не пришёл.