«Спадзяюся, што ў Слуцку ўсё па-людску…» Павел Северинец, который сейчас за решёткой, ответил на письмо случчанки

В начале октября Юлия и Денис Балакири из Слуцка написали письмо соучредителю незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Павлу Северинцу, который находится за решёткой с 7 июня. В письме Балакири высказывали Павлу слова поддержки и пожелания скорейшего освобождения. Недавно им пришёл ответ. В нём политик благодарит Юлию за письмо, задаёт вопросы о ситуации в Слуцке и выражает надежду на лучшее.
«Дарагая Юлія!
Вялікі дзякуй Вам за кароткі, але такі змястоўны і моцны ліст салідарнасці.
Калі я не памыляюся — вы таксама пісалі мне ў Куплін.
Калі зможаце, калі ласка, хаця б коратка напішыце, што адбываецца ў Слуцку, ці стала болей беларускай мовы ў горадзе?
Ці змянілася што пасля лета — ці вярнулася ў ранейшы стан?
Спадзяюся, што ў Слуцку ўсё па-людску і што людзі памятаюць пра 100-гадовы слуцкі юбілей, які неўзабаве?
Здароўя, волі, веры і Божай ласкі Вам і Вашай сям'і!
З удзячнасцю і павагай, Павел".
В конце Павел Северинец приводит цитату апостола Павла из четвёртой главы послания к Филипийцам (Библия, Новый Завет). Кстати, это послание апостол написал в тюрьме к церкви в Филиппах:
«Усё магу ў Ісусе Хрысце, які ўмацоўвае мяне».Юлия Балакир рассказала «Лидер-Пресс», что отправляла подобное письмо и Николаю Статкевичу, но на сегодняшний день ответ так и не пришёл.
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