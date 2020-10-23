Суд в Польше запретил прерывать беременность из-за неизлечимой болезни плода. Это причина 98% всех абортов в стране

Конституционный суд Польши признал неконституционным положение закона 1993 года, позволявшего проводить аборты в случае серьёзной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания, сообщает Polskie Radio.
За решение проголосовали 11 судей Конституционного суда, ещё двое выступили против, пишет Associated Press. Суд удовлетворил обращение более 100 депутатов Сейма от четырёх партий, в том числе от правящей консервативной партии «Право и справедливость».
Спустя несколько часов после того, как судьи объявили своё решение, сотни людей вышли на акцию протеста к Конституционному суду, нарушив антиковидные ограничения, после чего прошли к офису партии «Право и справедливость».
В правящей партии заявили, что подготовят новый закон для поддержки женщин.
- В Польше действует один из самых строгих законов об абортах в Европе. Как пишет BBC News, отказ прерывать беременность из-за неизлечимой болезни плода означает фактически полный запрет абортов в стране. Положением, признанным неконституционным, объясняли 98% всех легальных абортов в Польше.
- В 2019 году в Польше провели около одной тысячи легальных абортов. По оценке правозащитников, ежегодно от 80 тысяч до 120 тысяч польских женщин стремятся сделать аборт в другой стране.
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