Суд в Польше запретил прерывать беременность из-за неизлечимой болезни плода. Это причина 98% всех абортов в стране

Конституционный суд Польши признал неконституционным положение закона 1993 года, позволявшего проводить аборты в случае серьёзной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания, сообщает Polskie Radio.

За решение проголосовали 11 судей Конституционного суда, ещё двое выступили против, пишет Associated Press. Суд удовлетворил обращение более 100 депутатов Сейма от четырёх партий, в том числе от правящей консервативной партии «Право и справедливость».

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Спустя несколько часов после того, как судьи объявили своё решение, сотни людей вышли на акцию протеста к Конституционному суду, нарушив антиковидные ограничения, после чего прошли к офису партии «Право и справедливость».

В правящей партии заявили, что подготовят новый закон для поддержки женщин.