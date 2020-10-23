Половину своего картофеля Лукашенко отдал ОМОНу

Во время рабочей поездки в Слуцкий район в пятницу, 23 октября, Александру Лукашенко подарили годовалый пармезан, которым он пообещал поделиться с Косинцем (помощник) и Турчиным (председатель Минского облисполкома). Об этом сообщает «Пул Первого».