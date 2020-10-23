Половину своего картофеля Лукашенко отдал ОМОНу

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Во время рабочей поездки в Слуцкий район в пятницу, 23 октября, Александру Лукашенко подарили годовалый пармезан, которым он пообещал поделиться с Косинцем (помощник) и Турчиным (председатель Минского облисполкома). Об этом сообщает «Пул Первого».

Половину своего картофеля Лукашенко отдал ОМОНу, Слуцк
Также «Пул Первого» сообщил, что половину картофеля, который Лукашенко собрал на своём участке, передал ОМОНу. Фото: «Пул Первого»

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