На рынке продают саженцы молодых плодовых деревьев, кустов, осенних хризантем. Много квашеной капусты и блюд из неё на любой вкус: от подслащённой до обжигающе острой. Много помидоров и перцев по разной цене, а стоимость лимонов держится стабильно в районе 5 рублей, за килограмм тыквы просят 1 рубль, за головку домашнего чеснока — от 50 до 60 копеек. Цены указаны по состоянию на 14 часов пятницы, 23 октября.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 0,55 рубля
  • Капуста квашеная — 3 рубля (за 1 кг)
  • Картофель молодой — 0,4−0,8 рубля
  • Цветная капуста — 2 рубля
  • Пекинская капуста — 2,8 рубля
  • Помидоры — 1,5−3 рубля
  • Огурцы — 2,8 рубля
  • Баклажаны — 1 рубль
  • Морковь — 0,5−0,9 рубля
  • Свёкла свежая — 0,69 рубля
  • Кабачки — 0,5 рубля
  • Сладкий перец — 1,5−3 рубля
  • Лук репчатый — 1 рубль
  • Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5−8 рублей (за 1 кг); чеснок домашний — 13 рублей (за 1 кг)
  • Зелень (лук, укроп, петрушка, щавель) — 0,5 рубля (за пучок)
  • Редис — 1,3 рубля (за 1 кг)
  • Фасоль — 1 рубль (за 200-граммовый стакан)
  • Бобы — 2 рубля
  • Плоды шиповника — 2 рубля (за 1 литр)
  • Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (за 0,5 литра)
  • Щавель консервированный — 2,5 рубля (за 0,5 литра).

Фрукты

  • Арбуз — 1,6−2 рубля
  • Дыня — 1,5−2,8 рубля
  • Ананас — 2−3 рубля (штука)
  • Гранат — 5−6 рублей
  • Абрикосы — 5 рублей; с рук — 2 рубля (за 1 литр), 12 рублей (за 5-литровое ведро)
  • Нектарин — 6,5 рубля
  • Яблоки — 2 рубля; домашние — 0,8 рубля (за 1 кг)
  • Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (за полный целлофановый пакет)
  • Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (за 200-граммовый стакан)
  • Семечки тыквенные — 0,7 рубля (за 200-граммовый стакан)
  • Груши — 1,5 рубля; домашние — 1−1,5 рубля (за 1 кг)
  • Чернослив — 2,5 рубля
  • Клюква — 4 рубля (за 1 литр)
  • Калина — 7 рублей (7-литровое ведро)
  • Виноград — 4,5−5,5 рубля
  • Апельсины — 2,5−5 рублей
  • Малина — 2,5 рубля (за 1 литр)
  • Лимоны — 5 рублей
  • Бананы — 2−3 рубля
  • Имбирь — 4 рубля
  • Орех грецкий — 5 рублей
  • Фундук — 15 рулей.

Грибы

  • Подосиновики — 5 рублей (за 1 кг)
  • Маслята — 2,5 рубля (за 0,5 кг)
  • Боровик — 6 рублей (за 1 кг).

Саженцы

  • Хризантемы - 5 рублей (высокие, куст), 3 рубля (низкие, куст)
  • Рассада клубники — 2 рубля (штука)
  • Лук-севок — 5 рублей (за 1 кг)
  • Деревья-однолетки черешен, груш — 15 рублей
  • Деревья-однолетки яблонь — 12 рублей
  • Кусты смородины — 6 рублей
  • Дерево-персик — 20 рублей.

Приправы

  • Приправы: тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (за 100 граммов).

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