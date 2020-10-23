На рынке продают саженцы молодых плодовых деревьев, кустов, осенних хризантем. Много квашеной капусты и блюд из неё на любой вкус: от подслащённой до обжигающе острой. Много помидоров и перцев по разной цене, а стоимость лимонов держится стабильно в районе 5 рублей, за килограмм тыквы просят 1 рубль, за головку домашнего чеснока — от 50 до 60 копеек. Цены указаны по состоянию на 14 часов пятницы, 23 октября.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 0,55 рубля

Капуста квашеная — 3 рубля (за 1 кг)

Картофель молодой — 0,4−0,8 рубля

Цветная капуста — 2 рубля

Пекинская капуста — 2,8 рубля

Помидоры — 1,5−3 рубля

Огурцы — 2,8 рубля

Баклажаны — 1 рубль

Морковь — 0,5−0,9 рубля

Свёкла свежая — 0,69 рубля

Кабачки — 0,5 рубля

Сладкий перец — 1,5−3 рубля

Лук репчатый — 1 рубль

Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5−8 рублей (за 1 кг); чеснок домашний — 13 рублей (за 1 кг)

Зелень (лук, укроп, петрушка, щавель) — 0,5 рубля (за пучок)

Редис — 1,3 рубля (за 1 кг)

Фасоль — 1 рубль (за 200-граммовый стакан)

Бобы — 2 рубля

Плоды шиповника — 2 рубля (за 1 литр)

Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (за 0,5 литра)

Щавель консервированный — 2,5 рубля (за 0,5 литра).

Фрукты

Арбуз — 1,6−2 рубля

Дыня — 1,5−2,8 рубля

Ананас — 2−3 рубля (штука)

Гранат — 5−6 рублей

Абрикосы — 5 рублей; с рук — 2 рубля (за 1 литр), 12 рублей (за 5-литровое ведро)

Нектарин — 6,5 рубля

Яблоки — 2 рубля; домашние — 0,8 рубля (за 1 кг)

Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (за полный целлофановый пакет)

Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (за 200-граммовый стакан)

Семечки тыквенные — 0,7 рубля (за 200-граммовый стакан)

Груши — 1,5 рубля; домашние — 1−1,5 рубля (за 1 кг)

Чернослив — 2,5 рубля

Клюква — 4 рубля (за 1 литр)

Калина — 7 рублей (7-литровое ведро)

Виноград — 4,5−5,5 рубля

Апельсины — 2,5−5 рублей

Малина — 2,5 рубля (за 1 литр)

Лимоны — 5 рублей

Бананы — 2−3 рубля

Имбирь — 4 рубля

Орех грецкий — 5 рублей

Фундук — 15 рулей.

Грибы

Подосиновики — 5 рублей (за 1 кг)

Маслята — 2,5 рубля (за 0,5 кг)

Боровик — 6 рублей (за 1 кг).

Саженцы

Хризантемы - 5 рублей (высокие, куст), 3 рубля (низкие, куст)

Рассада клубники — 2 рубля (штука)

Лук-севок — 5 рублей (за 1 кг)

Деревья-однолетки черешен, груш — 15 рублей

Деревья-однолетки яблонь — 12 рублей

Кусты смородины — 6 рублей

Дерево-персик — 20 рублей.

Приправы