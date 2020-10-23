На рынке продают саженцы молодых плодовых деревьев, кустов, осенних хризантем. Много квашеной капусты и блюд из неё на любой вкус: от подслащённой до обжигающе острой. Много помидоров и перцев по разной цене, а стоимость лимонов держится стабильно в районе 5 рублей, за килограмм тыквы просят 1 рубль, за головку домашнего чеснока — от 50 до 60 копеек. Цены указаны по состоянию на 14 часов пятницы, 23 октября.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 0,55 рубля
- Капуста квашеная — 3 рубля (за 1 кг)
- Картофель молодой — 0,4−0,8 рубля
- Цветная капуста — 2 рубля
- Пекинская капуста — 2,8 рубля
- Помидоры — 1,5−3 рубля
- Огурцы — 2,8 рубля
- Баклажаны — 1 рубль
- Морковь — 0,5−0,9 рубля
- Свёкла свежая — 0,69 рубля
- Кабачки — 0,5 рубля
- Сладкий перец — 1,5−3 рубля
- Лук репчатый — 1 рубль
- Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5−8 рублей (за 1 кг); чеснок домашний — 13 рублей (за 1 кг)
- Зелень (лук, укроп, петрушка, щавель) — 0,5 рубля (за пучок)
- Редис — 1,3 рубля (за 1 кг)
- Фасоль — 1 рубль (за 200-граммовый стакан)
- Бобы — 2 рубля
- Плоды шиповника — 2 рубля (за 1 литр)
- Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (за 0,5 литра)
- Щавель консервированный — 2,5 рубля (за 0,5 литра).
Фрукты
- Арбуз — 1,6−2 рубля
- Дыня — 1,5−2,8 рубля
- Ананас — 2−3 рубля (штука)
- Гранат — 5−6 рублей
- Абрикосы — 5 рублей; с рук — 2 рубля (за 1 литр), 12 рублей (за 5-литровое ведро)
- Нектарин — 6,5 рубля
- Яблоки — 2 рубля; домашние — 0,8 рубля (за 1 кг)
- Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (за полный целлофановый пакет)
- Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (за 200-граммовый стакан)
- Семечки тыквенные — 0,7 рубля (за 200-граммовый стакан)
- Груши — 1,5 рубля; домашние — 1−1,5 рубля (за 1 кг)
- Чернослив — 2,5 рубля
- Клюква — 4 рубля (за 1 литр)
- Калина — 7 рублей (7-литровое ведро)
- Виноград — 4,5−5,5 рубля
- Апельсины — 2,5−5 рублей
- Малина — 2,5 рубля (за 1 литр)
- Лимоны — 5 рублей
- Бананы — 2−3 рубля
- Имбирь — 4 рубля
- Орех грецкий — 5 рублей
- Фундук — 15 рулей.
Грибы
- Подосиновики — 5 рублей (за 1 кг)
- Маслята — 2,5 рубля (за 0,5 кг)
- Боровик — 6 рублей (за 1 кг).
Саженцы
- Хризантемы - 5 рублей (высокие, куст), 3 рубля (низкие, куст)
- Рассада клубники — 2 рубля (штука)
- Лук-севок — 5 рублей (за 1 кг)
- Деревья-однолетки черешен, груш — 15 рублей
- Деревья-однолетки яблонь — 12 рублей
- Кусты смородины — 6 рублей
- Дерево-персик — 20 рублей.
Приправы
- Приправы: тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (за 100 граммов).
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