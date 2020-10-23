«На месте Лукашенко я тоже брал бы на высокие переговоры своего ребёнка». Мнение читателя о происходящем в стране

Читатели часто делятся своим мнением, а также оставляют комментарии под материалами женского журнала Lampa. Недавно нам на электронную почту пришло письмо от Лапковского Игоря Владимировича. Он поделился своим мнением по поводу национальной идентичности, места женщины в семье и обществе, а также о происходящем в стране.

«Здравствуйте, дорогие женщины. Хочу поговорить о той информации, которую многие воспринимают как первоисточник и руководствуются ею, требуя перемен.

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Последние пять лет мне приходится вести блог духовно-патриотического направления. Почему приходится? Да потому, что в сети никто вразумительно не противостоит тому потоку грязи, который льётся на Беларусь. Столь долгий путь на этом поприще, опыт воспитания детей в нашей многодетной семье позволили мне задуматься, а что может быть белорусской национальной идеей. И вот что из этого получилось:

Во-первых , это должно быть что-то духовное.

, это должно быть что-то духовное. Во-вторых , в ней должна участвовать наша „родная мова“ для идентичности нации.

, в ней должна участвовать наша „родная мова“ для идентичности нации. В-третьих, за основу нужно брать что-то очень важное для большинства.

за основу нужно брать что-то очень важное для большинства. Ну и Ў не забыть.

Сложив всё это в кучу, я понял, чем мы можем отличаться от соседей. Самое главное для человека духовного — дети. То, в чём он может жить вечно. Родить детей мало, их нужно воспитать.

А что значит слово „воспитание“? Это о чём? Что оно означает? НИЧЕГО. Ну, может, речь идёт о достаточном питании для ребёнка.

А вот в белорусском языке есть слово „ВЫХОЎВАННЕ“. „Ахова“ — означает охрана. То есть некая защита ребёнка от всего пагубного для его несозревшей психики. Так вот это отношение к нашему будущему и стоит взять за основу белорусской идентичности. Ведь больше никто в мире не воспринимает воспитание будущего поколения, как мы.

Например: „Выхоўванне малалетніх — упэўненая будучыня Беларусі“.

Параллель между отношением к детям и происходящем в Беларуси

Нашей независимости каких-то три десятка лет. Относительно остальных это детский возраст. То есть мы ещё не окрепший организм белорусов. И относиться к этому организму нужно так же, как к маленькому ребёнку. Нас очень легко можно обмануть, просто переворачивая факты и распространяя их в интернете. Например, на месте Лукашенко я тоже брал бы на высокие переговоры своего ребёнка, показывая этим, что искренен в своих словах, ведь делаю всё это для будущего поколения. А специалисты, ведущие против нас информационную войну, искажают смысл этого действия, и мы уже начинаем испытывать к происходящему негатив.

И так переворачивается любое действие Лукашенко. Обращаясь к вам, я надеюсь, что вы вспомните, как он не стал бороться с этими лжецами и сказал, что пусть говорят, что хотят, надеясь на нашу с вами зрелость. Но наша белорусская идентичность находится в стадии ребёнка, и нас пока легко обмануть.

Дорогие женщины, конечно, это было ошибкой взвалить на нас такой огромный поток лжеинформации. Но у нас есть время, чтобы помешать развалу страны. Ведь Тихановская принесёт в нашу страну европейские ценности. А чтобы это остановить, нужно не отдавать наших детей этой пакости на расправу, а вернуться к христианским ценностям.

Дети должны почитать родителей, жена должна почитать мужа, а муж должен любить жену и детей, тесть, если нужно, отдать за вас жизнь. Уверяю вас, даже в нашем мире без Бога процентов 90 наших мужчин лягут костьми за свои семьи, если наступит такая необходимость.

А сколько процентов жён почитает своего мужа? Дети никогда не будут уважать отца, если видят, что его не уважает мать. Давайте не сделаем ошибку в угоду европейским ценностям».

И. В. Лапковский