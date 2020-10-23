На что Слуцкий район потратил 140,9 млн рублей инвестиций с начала года

В январе-сентябре 2020 года в Слуцком районе использовано 140,9 млн рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах на 25,2% выше уровня соответствующего периода прошлого года.

Как сообщает «Слуцкі край» со ссылкой на Главное статистическое управление Минской области, строительно-монтажные работы выполнены на 66,3 млн рублей (на 21,8% больше, чем в январе-сентябре 2019 года). Удельный вес строительно-монтажных работ составил 47,1% общего объёма инвестиций в основной капитал.

За 9 месяцев текущего года на приобретение машин, оборудования, транспортных средств направлено 50 млн рублей инвестиций в основной капитал (35,5% общего объёма инвестиций) В сопоставимых ценах это в 1,5 раза больше, чем в соответствующем периоде 2019 года. На долю импортных машин, оборудования, транспортных средств приходилось 43,7% инвестиций, вложенных в активную часть основных средств, из них 54,6% приобретено на территории Беларуси.