Случчанка, которая работает в США и лечит пациентов с коронавирусом, рассказала о новых симптомах COVID-19

Уже доказано, что COVID-19 имеет влияние на нервную систему. Пока неизвестно, как конкретно это происходит, но к относительно новым симптомам относят полную потерю обоняния и вкусовых рецепторов.

Также у некоторых людей есть эффект «затуманенного мозга», когда человек имеет проблемы с коротковременной памятью и фокусировкой. Кроме этого, есть боли во всём теле и мышечная боль. Эти симптомы могут оставаться либо во время протекания болезни, либо остаться даже на несколько месяцев.

Была выявлена и тенденция, которая показывает, что женщины переживают COVID-19 дольше и с большим количеством симптомов. Хотя изначально считалось наоборот — думалось, что эстроген каким-то образом защищает организм женщины.

Ещё один симптом, связанный с коронавирусом, — сыпь. В большинстве случаев она возникает на пальцах ног, но есть случаи сыпи по всему телу.

Также выявлено, что у многих людей появляется цитокиновый шторм (синдром). Это когда иммунная система вместо борьбы с вирусом заодно уничтожает своё тело. Страдают лёгкие и кровеносные сосуды. Из-за этого где-то в июне применялась химиотерапия, чтобы подавить иммунитет. Сейчас же используется медикамент Ремдесивир (противовирусный препарат, который пытались использовать ранее при Эболе безрезультатно) и стероиды.

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