Зимняя коллекция ОАО «Элема», скидки на пальто деми-, поступление сумок и головных уборов. Универмаг «Слуцк» радует своих покупателей

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  • Фирменная секция «Элема» универмага «Слуцк» приглашает за элегантными обновками к новому зимнему сезону: пальто, полупальто с роскошной меховой отделкой, утепленные куртки, джемперы, жакеты, брюки — более 200 наименований.

  • Секция «Женская одежда» предлагает пальто деми- торговой марки «Электра Стайл» с отличной скидкой — 30%.

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  • В секции «Галантерея» обновленный ассортимент сумок «Галантэя». В продажу поступили новые молодежные модели, модели для мужчин и женщин, спортивные сумки.

  • В универмаге новое поступление теплых головных уборов для детей и взрослых.

Приглашаем за покупками!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568

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