Зимняя коллекция ОАО «Элема», скидки на пальто деми-, поступление сумок и головных уборов. Универмаг «Слуцк» радует своих покупателей

- Фирменная секция «Элема» универмага «Слуцк» приглашает за элегантными обновками к новому зимнему сезону: пальто, полупальто с роскошной меховой отделкой, утепленные куртки, джемперы, жакеты, брюки — более 200 наименований.
- Секция «Женская одежда» предлагает пальто деми- торговой марки «Электра Стайл» с отличной скидкой — 30%.
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- В секции «Галантерея» обновленный ассортимент сумок «Галантэя». В продажу поступили новые молодежные модели, модели для мужчин и женщин, спортивные сумки.
- В универмаге новое поступление теплых головных уборов для детей и взрослых.
Приглашаем за покупками!
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568
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