В четверг, 22 октября, состоялся перенесённый матч 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги между ФК «Динамо» (Брест) и ФК «Слуцк».

В первом тайме, на 8-ой минуте встречи, Сергей Кривец (полузащитник «Динамо») воспользовался отскоком мяча после неудачного удара одноклубника Михаила Гордейчука. На добивании Кривец был точен в исполнении, 1:0 в пользу брестского клуба. На 34-ой минуте встречи случчане сравняли счёт. С назначенного пенальти отличился полузащитник «бело-синих» Юрий Козлов. Больше забитых голов в первом тайме не было. Перерыв, 1:1.

Во втором тайме, на 67-ой минуте матча, брестчане вышли вперёд. Дэвид Тэкло Тве (полузащитник «Динамо») воспользовался верховой передачей одноклубника Сергея Кривца и с убойной позиции, в касание, поразил ворота случчан. Точку в матче поставил форвард «Динамо» Михаил Гордейчук. Игрок воспользовался тонкой передачей Дениса Лаптева, оторвался от защитников «Слуцка» и поразил ворота вратаря случчан Ильи Брановца в третий раз. Больше забитых голов в матче не было, брестское «Динамо» уверенно обыграло «Слуцк» со счётом 3:1.

Так же отметим, что на 78-ой минуте за ФК «Слуцк» впервые дебютировал воспитанник клуба Андрей Крень, полузащитник вышел на замену вместо Сергея Русака.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» остаётся на четырнадцатом месте. У случчан 24 очко в активе. Отрыв от команды, находящейся на тринадцатой строчке (ФК «Городея»), составляет ноль очков. Обе «сахарные» команды делят место переходных матчей. Напомним, что у «Слуцка» есть ещё одна игра в запасе против столичного «Энергетика-БГУ».

Прогноз «Кур'ера» на матч — «Обе команды забьют + „Динамо“ (Брест) победа» с коэффициентом 2.75 в мачте сыграл.