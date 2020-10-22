Как в Слуцком районе готовятся к приезду Лукашенко. Видеофакт

Случчанка Екатерина сняла видео, как в четверг, 22 октября, рядом с деревней Малиновка наводят порядок, и прислала его в редакцию «Кур'ера».

«Вот так вот у нас готовятся к приезду Лукашенко. Видите, какая там… Я ещё проехала одно место. Тут они прямо такой „кишиш-кипиш“ создают. Какие-то работы ведутся, что-то снимают. Чаще бы так ездить. Красота на дорогах бы была», — говорит девушка на видео.

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РАНЕЕ. Что происходит в деревнях Слуцкого района, где готовятся к визиту «высоких гостей».