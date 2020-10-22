«Многие люди преодолели страх, они больше не боятся последствий». Политолог из ФРГ предложила выход из тупика в Беларуси

Конституционная реформа могла бы помочь выйти из кризиса в Беларуси, считает политолог Астрид Зам из Берлина. Если стороны исходят из интересов страны, они должны начать диалог, уверена она. Астрид Зам специализируется в том числе на таких темах, как трансформационные процессы и развитие гражданского общества в Беларуси. Корреспондент Deutsche Welle узнал её мнение о ситуации в Беларуси.

Вы долгие годы следите за событиями в Беларуси. Могли ли вы себе представить, что про­тесты в стране будут столь массовыми и продолжи­тельны­ми?

— В апреле я писала статью о распространении коронавируса в Бела­руси. Там была такая концовка, что жизнь в Беларуси после 9 ав­густа может сильно измениться. Уже тогда наблюдался глубокий кризис доверия, самоорганизация общества и неадекватная реакция властей на пандемию в первую очередь в том, что касается коммуникации с населением. Эти три составляющие привели к тому, что мы сегодня наблюдаем.

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Что вас удивило больше — решимость протестующих или жёсткая реакция властей?

— Мне кажется, мы наблюдаем качественные измене­ния в отношениях общества и государства в Беларуси. Прежде всего, со стороны общества. В предыдущие годы общество жило своей жизнью, и если государство не слишком сильно ему мешало, то оно и не пыталось влиять на то, как государство развивается. Не было веры в собственные силы, в то, что можно что-то поменять.

Но общество изменилось. Это стало заметно на примере самоорганизации во время пандемии. И это придало гражданам уверенности в том, что они могут влиять на ситуацию. Это произошло ещё до выборов. Многие люди преодолели страх, они больше не боятся последствий, которые может повлечь за собой участие в митингах.

Из-за пандемии границы были закрыты, нельзя было просто уехать в другие страны, чтобы отвлечься и почувствовать облегчение. Активная часть населения поняла, что они могут оказаться в замкнутом пространстве — один на один с этим государством. Это тоже стало одним из мобилизирующих факторов для реши­тельных протестов.

Реакция властей на эти протесты очень жёсткая. В МВД РБ даже заявили, что могут применить боевое оружие против участников митингов.

— Никто не ожидал, что единственной реакцией государства на массовые митинги будут попытки погасить протест. Если вспомнить, как власти реагировали, например, во время протестов против «закона о тунеядцах», то можно отметить, что тогда они проявляли определённую гибкость. Они прислушивались к настроениям в обществе, пытались снять напряжённость и не довести ситуацию до широких протестов. Но с начала пандемии мы не видим никаких шагов навстречу обществу со стороны власти.

10 октября Лукашенко встретился в СИЗО с по­лит­заклю­чёнными. Это не шаг навстречу?

— Сложно сказать, зачем он сделал это. Хотел ли он что-то про­демонст­рировать или что-то для себя выяснить. Но, наверное, из этого можно сделать вывод, что внутри власти растёт понимание того, что только насилием уличные протесты не подавить, нужны другие ходы. Но если этот шаг единствен­ный, то это шаг в никуда.

Вы уже высказывали мнение, что началом урегулирования конфликта в Беларуси может стать консти­туционная реформа. Вы по-прежнему так считаете?

— Я думаю, что конституционная реформа могла бы при определённых условиях помочь выйти из кризиса. Хотя протестное движение требует в первую очередь проведения свободных выборов, но в сегодняшнем тупике надо найти какой-то компромисс. У протестного движе­ния нет институционных инструментов, чтобы добиться своих целей. А власть не может погасить протестное движение, она должна его признать и по-другому реагировать. Круглый стол не может проходить в тюрьме. Он должен состояться на свободе. Если власти хотят, чтобы конституционная реформа стала выходом из сложившегося кризиса, то должны прозвучать другие предложения, которые позволили бы в какой-то степени восстановить утраченное доверие.

Если говорить об условиях для начала диалога,

то, во-первых, власти должны отпустить всех политзаключённых. Это должно быть началом, без этого разговора с протестным движением просто не получится. Они также должны гарантировать, что сво­бо­да собраний будет соблюдаться и насилие против мирных демонстрантов прекратится.

Во-вторых, Координа­ционный совет должен предложить определённые гарантии действующей власти. Светлана Тихановская озвучила гарантии для Лукашенко, но я ду­маю, что они должны быть не только для Лука­шенко, но и для всего госаппарата и их семей. Ведь важно, чтобы чиновники были заинтересованы в диалоге. При этом важно, чтобы все факты применения насилия документировались. Это даст возможность вернуться к вопро­су юридической ответственности, если диалог сорвётся и гарантии потеряют актуальность.

Можете ли вы сделать прогноз о развитии ситуации в Беларуси?

— Нет, это очень сложно. Но факт: ситуация в Беларуси уже точно не будет такой, как до выборов 9 августа.

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