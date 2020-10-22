Как выписать рецепт дистанционно. Номера телефонов в Слуцкой больнице, которые вам пригодятся

В редакцию «Кур'ера» позвонила читательница. Она сказала, что около года назад в нашей газете напечатали номера телефонов поликлиники и больницы. По словам случчанки, это было очень удобно до тех пор, пока не пришёл коронавирус. Она пояснила, что сейчас все номера изменились, и никуда не дозвониться. Женщина добавила, что в больнице лежат её дети. «Пожалуйста, опубликуйте актуальные номера телефонов в газете. Это было бы просто прекрасно. Желаю вам всего доброго, не болейте», — сказала она.

Как выписать рецепт дистанционно

Для выписки рецептов на лекарства людям старшего возраста, а также пациентам с хроническими заболеваниями надо звонить по телефону (801 795) 6 23 25. Рецепты привезёт к вам домой участковая медсестра.

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Круглосуточная консультация

По телефону (801 795) 7 15 08 работают «горячая линия» по информированию населения о мерах по предупреждению и распространению коронавируса и дистанционный круглосуточный врачебный пост. В последнем проконсультируют жителей по медицинским вопросам.

Платные услуги

Касса платных услуг: (801 795) 7 16 55.

Взрослая поликлиника

Предварительная запись на приём:

в день обращения — (801 795) 7 17 17;

на последующие две недели — (801 795) 7 17 80.

Вызов терапевтов на дом:

в рабочие дни — (801 795) 6 23 25;

в субботу — (801 795) 7 17 17.

В воскресные и праздничные дни экстренная медицинская помощь оказывается в приёмном отделении ЦРБ: (801 795) 7 15 08 (пост), 7 15 39 (дежурный врач).

Детская поликлиника

Предварительная запись (по телефону и при обращении) на приём участкового врача-педиатра: (801 795) 2 91 02 или (801 795) 5 29 23.

Вызов врача (педиатра) на дом с понедельника по субботу: (801 795) 2 91 02, 5 29 23, 4 10 50.

Предварительная запись к врачам-специалистам (невролог, хирург, офтальмолог): (801 795) 2 91 02.

Стоматологическая поликлиника

Ортопедическое отделение: (801 795) 5 37 42, 6 23 27.

Платное отделение: (801 795) 5 37 42, 2 57 56.

Регистратура: (801 795) 6 23 27, 5 67 71.

Касса: (801 795) 2 21 20.

Кожно-венерологический диспансер

Регистратура: (801 795) 5 20 01.

Женская консультация

Регистратура: 7 15 86.