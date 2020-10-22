На фоне разговоров о том, что в Слуцком районе готовятся к встрече «высоких гостей», «Кур'ер» решил вспомнить, какие визиты уже совершал на Случчину Александр Лукашенко.
РАНЕЕ. Что происходит в деревнях Слуцкого района, где готовятся к визиту «высоких гостей»
1994 год
10 июля 1994 года — во втором туре президентских выборов депутат Верховного совета Александр Лукашенко победил премьер-министра Вячеслава Кебича и стал первым президентом Беларуси.
Ещё будучи кандидатом в президенты, Александр Лукашенко был в Слуцке в 1994 году. Встреча состоялась в ГДК, а затем он вышел на площадку перед Домом культуры, где продолжил общение со слуцким народом.
2001 год
10 июля 2001 года, в седьмую годовщину избрания, Александра Лукашенко встречали в районе улицы Чехова первые лица города, руководители предприятий и просто любопытствующие случчане.«Основной целью визита президента было принятие или непринятие последним решения о финансировании жилищного кооператива в микрорайоне „Чехова“, строительство которого было заморожено два года назад. Сумма требовалась кругленькая», — писал тогда «Кур'ер».
2005 годСпустя три года с небольшим Александр Лукашенко принял участие в республиканском фестивале-ярмарке «Дажынкі-2005», который проходил в Слуцке, вручил передовикам уборки урожая награды и ценные подарки. Он также посетил только что открытую Слуцкую галерею искусств, осмотрел экспозицию и передал в дар галерее картину.
2011 год
Приезд Лукашенко в Слуцк 11 апреля 2014 года обернулся возбуждением уголовных дел в отношении руководства льнозавода и мясокомбината.Сначала Александр Лукашенко посетил фабрику «Слуцкие пояса», которая была реконструирована по его инициативе. После визита он перешёл через дорогу к случчанам и около пяти минут пообщался с ними.
Затем Лукашенко посетил мясокомбинат и льнозавод. Прибыв на льнозавод, возмутился бесхозяйственностью. На мясокомбинате обратил внимание на отсутствие должного порядка и неподобающие условия, в которых хранится мясо. И «именем революции» поручил немедленно навести порядок на проблемных предприятиях и провести проверку в отношении их руководства.
2017 год
Александр Лукашенко посетил в Слуцком районе совхоз «Рачковичи». Он обратил внимание на плохое состояние посевных площадей в отдельных хозяйствах. Например, пролетая на вертолёте, глава государства заметил, что большие участки, засеянные кукурузой, затоплены водой.
Также Лукашенко поручил поднять качество местных дорог до уровня республиканских.
2018 годВ 2018 году Александр Лукашенко приехал в Слуцк 16 февраля. Одной из главных целей его визита был «сахарный вопрос». Тогда в магазинах появился российский сахар, который был дешевле белорусского. Планировалось, что президент, чиновники и промышленники будут решать, как слуцкому комбинату и подобным сахарным заводам Беларуси выходить из кризиса.
Лукашенко посетил тогда Слуцкий дрожжевой завод и сахарорафинадный комбинат.
В ТЕМУ. Как в Слуцком районе готовятся к приезду Лукашенко. Видеофакт
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