На фоне разговоров о том, что в Слуцком районе готовятся к встрече «высоких гостей», «Кур'ер» решил вспомнить, какие визиты уже совершал на Случчину Александр Лукашенко.

РАНЕЕ. Что происходит в деревнях Слуцкого района, где готовятся к визиту «высоких гостей»

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1994 год

10 июля 1994 года — во втором туре президентских выборов депутат Верховного совета Александр Лукашенко победил премьер-министра Вячеслава Кебича и стал первым президентом Беларуси.

Ещё будучи кандидатом в президенты, Александр Лукашенко был в Слуцке в 1994 году. Встреча состоялась в ГДК, а затем он вышел на площадку перед Домом культуры, где продолжил общение со слуцким народом.

2001 год

10 июля 2001 года, в седьмую годовщину избрания, Александра Лукашенко встречали в районе улицы Чехова первые лица города, руководители предприятий и просто любопытствующие случчане. «Основной целью визита президента было принятие или непринятие последним решения о финансировании жилищного кооператива в микрорайоне „Чехова“, строительство которого было заморожено два года назад. Сумма требовалась кругленькая», — писал тогда «Кур'ер».

2005 год

2011 год

Спустя три года с небольшим Александр Лукашенко принял участие в республиканском фестивале-ярмарке «Дажынкі-2005», который проходил в Слуцке, вручил передовикам уборки урожая награды и ценные подарки. Он также посетил только что открытую Слуцкую галерею искусств, осмотрел экспозицию и передал в дар галерее картину.

Приезд Лукашенко в Слуцк 11 апреля 2014 года обернулся возбуждением уголовных дел в отношении руководства льнозавода и мясокомбината. Сначала Александр Лукашенко посетил фабрику «Слуцкие пояса», которая была реконструирована по его инициативе. После визита он перешёл через дорогу к случчанам и около пяти минут пообщался с ними.

Затем Лукашенко посетил мясокомбинат и льнозавод. Прибыв на льнозавод, возмутился бесхозяйственностью. На мясокомбинате обратил внимание на отсутствие должного порядка и неподобающие условия, в которых хранится мясо. И «именем революции» поручил немедленно навести порядок на проблемных предприятиях и провести проверку в отношении их руководства.

2017 год

Александр Лукашенко посетил в Слуцком районе совхоз «Рачковичи». Он обратил внимание на плохое состояние посевных площадей в отдельных хозяйствах. Например, пролетая на вертолёте, глава государства заметил, что большие участки, засеянные кукурузой, затоплены водой.

Также Лукашенко поручил поднять качество местных дорог до уровня республиканских.

2018 год

В 2018 году Александр Лукашенко16 февраля. Одной из главных целей его визита был. Тогда в магазинах появился российский сахар, который был дешевле белорусского. Планировалось, что президент, чиновники и промышленники будут решать, как слуцкому комбинату и подобным сахарным заводам Беларуси выходить из кризиса.

Лукашенко посетил тогда Слуцкий дрожжевой завод и сахарорафинадный комбинат.

В ТЕМУ. Как в Слуцком районе готовятся к приезду Лукашенко. Видеофакт