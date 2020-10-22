Чтобы забрать крышечки из редакции «Кур'ера», в Слуцк приедет машина «Кока-Колы»

Во вторник, 27 октября, в 13.30 в Слуцк в редакцию газеты «Кур'ер» приедет автомобиль, чтобы забрать крышечки, которые принесли наши читатели. Транспортную поддержку проекту «Новая жизнь в обмен на крышечки» оказало унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».

Об этом «Кур'еру» сообщила Наталья Кунцевич, автор проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки».

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Автомобиль будет обклеен баннером и плакатами благотворительного проекта. Поэтому если вы, дорогие наши читатели, ещё не сдали собранные крышечки, приносите их в редакцию до вторника. Мы их передадим вместе с автомобилем от «Кока-Колы».

Напомним, акция «Новая жизнь в обмен на крышечки» началась в Слуцке в середине сентября 2018 года. Суть этого проекта в том, чтобы сдавать крышки на переработку, а вырученные деньги переводить детям, нуждающимся в медицинской помощи.

Уже несколько месяцев «Кур'ер» фиксирует имена всех случчан, которые приносят в редакцию крышечки. Этим мы хотим показать, что в Слуцке много людей, для которых благотворительность — это не пустой звук. И пусть даже небольшими делами они вносят свой вклад и готовы помогать другим.

За два года крышечки приносили несколько сотен случчан. До сих пор мы фотографировали благотворителей для сторис на странице газеты в Instagram. Если вы приносили нам крышки раньше, то сообщите своё имя, чтобы мы могли внести его в этот список. Пишите в Viber, Telegram или звоните: (8 025) 959 29 90 (Виктория).