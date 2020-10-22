На НТВ Лукашенко призвали исполнять обещания и провели параллель с Бакиевым

У Минска и Москвы наметился спор по поводу выполнения договоренностей. Сначала Беларусь и «Газпром» разошлись во взглядах по сумме долга за поставленный газ. А затем ведущая программы «Итоги недели» на телеканале НТВ Ирада Зейналова в довольно резкой форме призвала Александра Лукашенко выполнять обещания, если он хочет получить очередной транш кредита.

В эфир НТВ вышел сюжет о непрекращающихся протестах в Беларуси. В подводке к сюжету ведущая Ирада Зейналова отметила разную риторику Александра Лукашенко по отношению к России до выборов и после них. Она также напомнила, что недавно Минск получил от Москвы кредит на 500 млн долларов, «который сразу же вернулся в Россию в качестве долга за газ».

«Он должен понять, что следующий транш, который также уйдет на оплату долгов, очень сильно зависит от того, как он выполнит свои обещания: и по транзиту нефтепродуктов через наши порты, и по референдуму по Конституции, после которого должны пройти выборы», — сказала ведущая.

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При этом Зейналова подчеркнула, что «Россия не вмешивается в дела Беларуси, но, ровно как и [в случае] с Киргизией, один из бывших президентов которой живет в Минске, не хочет давать деньги тем, кто обещания не выполняет». Она также заявила, что для России «сейчас важнее результат, насколько Лукашенко сможет договориться со своим народом и насколько его заверениям поверят сами белорусы».

Этот сюжет на НТВ, основным акционером которого является холдинг «Газпром-медиа», появился вечером воскресенья, 18 октября. То есть спустя два дня после того, как в Беларуси заявили, что полностью расплатились за российский газ, а в «Газпроме» с этим не согласились.

16 октября подконтрольный России Евразийский фонд стабилизации и развития выделил Беларуси кредит на 500 млн долларов. За счет этих средств был погашен долг Беларуси перед белорусской «дочкой» «Газпрома», который в сентябре оценивался в 328 млн долларов. Однако в «Газпром трансгаз Беларусь» заявили, что обязательства выполнены не в полном объеме, осталась неуплачена пеня. По информации TUT. BY, до сих пор этот спор не улажен.

Кроме средств ЕФСР Беларусь рассчитывает получить российский госкредит на 1 млрд долларов. Он будет предоставлен двумя траншами: первые 500 млн долларов — в 2020 году и вторые 500 млн долларов — в 2021 году.

Президент России Владимир Путин пообещал Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов на встрече с Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября.

11 октября беглый экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев высказался о различиях протестов в Беларуси и Кыргызстане. По его словам, в Беларуси решающую роль играет внешний фактор.

«Внешним силам нужно было сменить действующую власть. Никаких экономических предпосылок в Беларуси для этого нет, нет каких-то национальных. Мы знаем сегодня, какие силы прозападные, какие соседи наши были кровно заинтересованы в том, чтобы в Беларуси сменить власть», — сказал Бакиев, который уже много лет является гражданином Беларуси.