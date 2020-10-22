«Человек без недостатков, душа компании, любимец женщин и детей». Житель Слуцка о своём старинном друге

Случчанин Виктор Басов принёс в редакцию «Кур'ера» авторский очерк про своего друга Ивана Байраша. Это тот самый Иван Михайлович, который через нашу редакцию нашёл кошелёк и потом рассказал нам несколько интересных историй про Слуцк.

Душа компании

«Сколько было восторга, визга, радости, когда дядя Ваня зажёг перед моими малолетними сыном и дочерью самодельную мигающую разноцветными лампочками новогоднюю гирлянду.

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В двух номерах газеты „Кур'ер“ было рассказано о Байраше Иване Михайловиче. Я подумал, а почему бы мне, который дружит с ним более полувека, не рассказать об этом замечательном, неординарном человеке.

В беседке под окнами дома № 17 по улице Гагарина каждый день в любую погоду в одно и то же время собираются пожилые люди, бывшие мои сослуживцы. Душой этой компании, её лидером является Иван. Спросите у любого участника этой тусовки об Иване, они с большим уважением расскажут вам о своём товарище.

Любимец женщин и детей

Как-то по делам Союза офицеров мне нужно было встретиться с Иваном. На скамейке у подъезда сидела группа мальчишек. Я спросил номер квартиры. Детвора, перебивая друг друга, начала мне объяснять. Я понял одно: седьмой этаж, тамбур направо, квартира направо.

Подошла миловидная женщина: „28-я квартира у Ивана“. И мне: „Пацанва любит дядю Ваню. Они, как мухи, кучкуются возле него. Он с ними разговаривает, как с равными. Никогда не повысит голос, как бы они не хулиганили“.

А когда мы ждали кабину лифта, она добавила: „Да что детвора, от него все женщины в восторге“.

Я многозначительно глянул на неё. Она засмеялась: „Нет, нет, я не о том, о чём вы подумали. Хотя и это не буду отрицать. Он скромен, коммуникабелен, со всеми поддерживает хорошие отношения, немногословен, очень внимателен к женщинам. У этого товарища просто нет недостатков“.

— Таких людей не бывает.

— А вот Иван у нас такой.

— Может, и вы в него влюблены?

— Ну что вы, у меня двое детей, отличный муж. Но не симпатизировать этому человеку просто нельзя.

Я с ней согласился.

Мастер своего дела

Молодому специалисту по прибытии в полк (в ракетные войска. — Прим. ред.) давали три недели на ознакомление с техникой, с обязанностями. Иван и здесь показал свою универсальность. Через полторы недели он показал такие знания, что ему сразу выписали допуск на боевое дежурство и присвоили третий квалификационный разряд. Через пару месяцев с небольшим он уже был специалистом 1-го класса.

Командование отметило это, его послали на слёт молодых специалистов в Смоленск. Он был постоянным представителем на всех комсомольских форумах дивизии армии.

Автор этих строк даже не пытался сдать на квалификацию „Мастер“. Для этого нужно было знать всё заправочное оборудование, принцип наведения ракеты на цель, работу двигательной установки от нажатия кнопки „Пуск“ и до отделения головной части. Ну, а по работе электрических и электронных систем ко времени сдачи на мастера Иван был дока.

Активный человек

Он и сейчас ведёт активный образ жизни. Иван — член Совета первичной организации ракетчиков, кассир по сбору членских взносов, старший по дому. Часто выступает перед учениками соседней с домом школы.

Мне очень хочется этому человеку без недостатков пожелать счастья, успехов. Здоровья тебе, друг!»

Виктор Басов