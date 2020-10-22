Поджог машин возле прокуратуры в Солигорске: возбуждено уголовное дело

По факту поджога автомобилей возле здания прокуратуры в Солигорске возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК РБ (особо злостное хулиганство). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, 21 октября около 23 часов «неизвестные лица из хулиганских побуждений с использованием предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, повредили четыре автомобиля, которые находились возле здания прокуратуры Солигорского района». Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС.

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Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Назначены экспертизы.

«Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления», — сообщили в ведомстве.

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