Случчанка, заболевшая коронавирусом, поделилась полезным советом (так делают единицы)

Анна родом из Слуцка, сейчас живёт и работает в Минске. Когда приехала к родным в сентябре, заболела COVID-19. Девушка поделилась с читателями «Кур'ера» советом, как помочь себе и медикам, если подхватил коронавирус или другую инфекцию.
«Если вы заболели, начинайте с первого дня вести дневник, — советует Анна. — Зачем это нужно? Если вы заболеете, при обращении к врачу у вас будут спрашивать всё:
- Температура по датам, когда высокая, когда низкая, когда 37,1°C, как часто замеряли.
- Если пропало обоняние — когда.
- Если болело горло — когда.
- Был ли насморк и сколько дней.
- Чихали ли вы.
- Кашель, какой он, сколько дней был сухой, сколько — влажный.
- Какого цвета мокрота, какая у неё консистенция.
- Ломило ли тело, болела ли голова, другие симптомы.
Всё записывайте. Идеально подойдут заметки в телефоне. Это надо для того, чтобы помочь себе не забыть, а врачу — вас вылечить. Чем точнее вы всё объясните, тем больше вероятность постановки правильного диагноза и назначения адекватного лечения на этом этапе болезни».
Как Анна болела коронавирусом, какие симптомы проявлялись, что её шокировало в очереди на компьютерную томографию и как работают медики в «ковидном» отделении Слуцкой больницы, куда госпитализировали девушку, читайте в свежем номере «Кур'ера» от 22 октября. Он уже в продаже!
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