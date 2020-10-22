Случчанка, заболевшая коронавирусом, поделилась полезным советом (так делают единицы)

Анна родом из Слуцка, сейчас живёт и работает в Минске. Когда приехала к родным в сентябре, заболела COVID-19. Девушка поделилась с читателями «Кур'ера» советом, как помочь себе и медикам, если подхватил коронавирус или другую инфекцию.



«Если вы заболели, начинайте с первого дня вести дневник, — советует Анна. — Зачем это нужно? Если вы заболеете, при обращении к врачу у вас будут спрашивать всё:

Температура по датам, когда высокая, когда низкая, когда 37,1°C, как часто замеряли.

Если пропало обоняние — когда.

Если болело горло — когда.

Был ли насморк и сколько дней.

Чихали ли вы.

Кашель, какой он, сколько дней был сухой, сколько — влажный.

Какого цвета мокрота, какая у неё консистенция.

Ломило ли тело, болела ли голова, другие симптомы.

Всё записывайте. Идеально подойдут заметки в телефоне. Это надо для того, чтобы помочь себе не забыть, а врачу — вас вылечить. Чем точнее вы всё объясните, тем больше вероятность постановки правильного диагноза и назначения адекватного лечения на этом этапе болезни».

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