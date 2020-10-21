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Студия красоты «Зефир» в Слуцке

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Студия красоты «Зефир» находится в Слуцке по адресу: ул. Молодёжная, 5. В студии есть услуги nail-мастера, парикмахера, бровиста и визажиста.

«Фишка моей студии — доступность, постоянство, качество, клиентоориентированность и процедура БИО-завивки, сделанная руками опытного мастера», — говорит Ирина Комлева, хозяйка студии.

Студия красоты «Зефир» в Слуцке

Ирина Комлева — парикмахер-универсал 5-го разряда. У Ирины 30-летний стаж и 16-летний опыт управления как директора ИП.

Акции и скидки студии «Зефир»:

  • 20% - на первое посещение nail-мастера;
  • 10% - для именинников при предъявлении паспорта.

При заказе процедур маникюр + педикюр или БИО-завивка вы получаете в подарок коррекцию и окрашивание бровей.

Студия красоты «Зефир» в Слуцке

Соцсети:

«ВКонтакте» — здесь и здесь.

Instagram — здесь.

Телефоны:

  • +375(33) 38−49−000;
  • +375(29) 38−49−000;
  • 4−32−32.

Студия красоты «Зефир» в Слуцке

Адрес:

  • ул. Молодёжная, 5.

УНП 690 305 429 ИП Комлева И.В.




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тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

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instagram: @alisa_listapad

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