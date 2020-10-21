Студия красоты «Зефир» в Слуцке

«Фишка моей студии — доступность, постоянство, качество, клиентоориентированность и процедура БИО-завивки, сделанная руками опытного мастера», — говорит Ирина Комлева, хозяйка студии.
Ирина Комлева — парикмахер-универсал 5-го разряда. У Ирины 30-летний стаж и 16-летний опыт управления как директора ИП.
Акции и скидки студии «Зефир»:
- 20% - на первое посещение nail-мастера;
- 10% - для именинников при предъявлении паспорта.
При заказе процедур маникюр + педикюр или БИО-завивка вы получаете в подарок коррекцию и окрашивание бровей.
Соцсети:
Instagram — здесь.
Телефоны:
- +375(33) 38−49−000;
- +375(29) 38−49−000;
- 4−32−32.
Адрес:
- ул. Молодёжная, 5.
УНП 690 305 429 ИП Комлева И.В.
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