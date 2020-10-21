Студия красоты «Зефир» в Слуцке

Студия красоты «Зефир» находится в Слуцке по адресу: ул. Молодёжная, 5. В студии есть услуги nail-мастера, парикмахера, бровиста и визажиста.

«Фишка моей студии — доступность, постоянство, качество, клиентоориентированность и процедура БИО-завивки, сделанная руками опытного мастера», — говорит Ирина Комлева, хозяйка студии.

Ирина Комлева — парикмахер-универсал 5-го разряда. У Ирины 30-летний стаж и 16-летний опыт управления как директора ИП.

Акции и скидки студии «Зефир»:

20% - на первое посещение nail-мастера;

10% - для именинников при предъявлении паспорта.

При заказе процедур маникюр + педикюр или БИО-завивка вы получаете в подарок коррекцию и окрашивание бровей.

Соцсети:

«ВКонтакте» — здесь и здесь.

Instagram — здесь.

Телефоны:

+375(33) 38−49−000;

+375(29) 38−49−000;

4−32−32.

Адрес:

ул. Молодёжная, 5.

УНП 690 305 429 ИП Комлева И.В.







