NEXTA-Live признан экстремистским. Можно ли его читать, репостить и быть подписанным?

20 октября информационный Telegram-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA были признаны экстремистскими материалами, сообщает TUT.BY. Что это может значить для обычных пользователей?

Признание экстремистским

На сайте Верховного суда говорится, что решением суда Центрального района г. Минска информационный канал интернет-мессенджера Telegram — NEXTA-Live (t.me/nexta_live) и логотип NEXTA признаны экстремистскими материалами, содержащими информационную продукцию (видеоролики, призывы и публикации как от имени самой редакции канала, так и подписчиков) с признаками экстремистской деятельности, а именно: организация и публичные призывы к осуществлению массовых беспорядков.



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И канал, и водяной знак уже появились в Республиканском списке экстремистских материалов.

Можно ли быть подписанным и репостить информацию из канала?

Правозащитница Human Constanta Наста Лойко отметила, что «ответственность должна наступать, если человек распространяет и расшаривает информацию, признанную экстремистской. То есть репосты и расшары — точно процессуальная ответственность».

По статье 17.11 КоАП, штраф для граждан составляет от 10 до 50 базовых величин, для индивидуальных предпринимателей — от 50 до 100 базовых величин, для юрлиц — от 100 до 500 базовых величин.



Подписка не будет равна хранению, но если кто-то скачает себе на телефон или компьютер фото и видео из канала, то это можно расценить как хранение экстремистских материалов.



Надо ли удалять то, что вы уже репостили?

«Считается, что если на момент признания материала экстремистским он продолжает находиться в публичном доступе, то это тоже распространение. Сейчас важно всем медиа найти по возможности все ссылки на канал и убрать их. Боюсь, сейчас это единственный вариант, чтобы не попасть под ответственность», — говорит Наста Лойко.



МВД ищет распространителей запрещённой информации

В посте пресс-секретаря МВД отмечается, что отныне опубликование или размещение, в том числе способом перепоста, информации с логотипом NEXTA или с NEXTA-Live влечёт за собой административную ответственность за распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность (ч. 2 ст. 17.11 КоАП Республики Беларусь).

В ч. 2 статьи 17.11 КоАП РБ отмечается , что распространение информационной продукции, включённой в республиканский список экстремистских материалов, а равно изготовление, издание, хранение или перевозка с целью распространения такой информационной продукции, если в этих деяниях нет состава преступления, — влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин (с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств). Другой вариант — административный арест с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств. На индивидуального предпринимателя налагается штраф от пятидесяти до ста базовых величин (с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств), а на юридическое лицо — от ста до пятисот базовых величин (с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств).

В Главном управлении по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД отметили, что ребрендинг телеграм-канала и изменение логотипа не станет основанием для исключения их из списка экстремистских материалов. Теперь оперативники нацелены на выявление распространителей запрещённой информации. Сил и средств на это хватает, заверили в ГУБОПиК МВД.