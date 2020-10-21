Вопрос-ответ. Где в Слуцкой больнице берут мазок на коронавирус

В редакцию «Кур'ера» обратилась беременная случчанка и попросила узнать, где в Слуцкой ЦРБ берут мазок на коронавирус. Мы даём ответ.

Так называемый мазок на коронавирус — это ПЦР-исследование (полимеразная цепная реакция). В этом методе исследуют соскобы и отделяемое слизистых респираторного тракта, то есть мазки берут из носа и зева.

Для тестов на антитела берётся кровь.

Как пояснили «Кур'еру» в Слуцкой ЦРБ, мазки на коронавирус берут во взрослой поликлинике в кабинете № 107. Туда сделан отдельный вход.

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В этом кабинете делают и тест на антитела к коронавирусу. Платные и бесплатные пациенты разнесены по времени. Тест также может сделать любой желающий, но платно, предварительно записавшись по телефону 7 16 55 (касса платных услуг).

Отметим, у амбулаторных пациентов (которые лечатся дома) мазки на ПЦР не берутся, забирается только кровь на антитела. Но как отметили в ЦРБ, когда пациента без температуры госпитализируют на плановое хирургическое лечение, у него за трое суток берут мазок для ПЦР-исследования на коронавирус.

В ТЕМУ. В Слуцкой больнице подешевели тесты на определение антител к коронавирусу.