ФК «Слуцк» сыграет на выезде против брестского «Динамо». Прогноз на матч

В четверг, 22 октября, в рамках 17-ого тура чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги ФК «Слуцк» сыграет на выезде против брестского «Динамо». Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 17:30.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.



ФК «Динамо» (Брест). Брестчане в последнем туре чемпионата добились уверенной победы в «брестском дерби» над «Рухом». «Динамовцы» разгромили соперника со счётом 5:2. После этого матча ближайший соперник случчан плотно закрепился в середине турнирной таблицы — на 7-ом месте. Не смотря на текущую позицию в турнирной таблице, брестчане всё ещё сохраняют теоретические шансы на чемпионство.

Однако, в самом клубе сейчас возникла проблема: клуб не может рассчитаться с игроками за чемпионские премиальные прошлого сезона, не смотря на сравнительно удачное выступление в еврокубках в текущем сезоне. А лидер команды Артём Милевский намекает в своём инстаграм-аккаунте о своём возможном уходе по окончанию сезона.

Тем не менее, в матче со «Слуцком» брестчане на бумаге остаются фаворитами. В домашнем матче с «сахарниками» игроки брестского клуба должны как минимум не проиграть.

ФК «Слуцк». Пришедший на новую должность главный тренер Александр Бразевич в первом дебютном матче против «Минска» сразу прервал проигрышную серию случчан, которая длилась семь матчей кряду (включая кубковое противостояние против солигорского «Шахтёра»). К сожалению, долгожданная победа над «Минском» (2:1) не позволила команде покинуть «зону вылета», так как параллельно другой «сахарный» коллектив одержал гостевую победу над претендующим на медали гродненским «Неманом». Теперь «Слуцк» вместе с «Городеей» делит место переходных матчей.

Напомним, у «Слуцка» есть ещё два матча в запасе с «Энергетиком-БГУ» и брестским «Динамо». Последний уже должен состоятся в четверг, надеемся, обойдётся без очередных переносов.

Не смотря на успех случчан в последнем сыгранном матче «Кур'ер» спрогнозирует то, что в предстоящем матче «Слуцку» добиться успеха будет тяжело. Фаворитом в поединке является «Динамо», поэтому и по исходу матча хозяева должны праздновать победу.

Прогноз на матч. «Обе команды забьют + „Динамо“ (Брест) победа». Коэффициент — 2.75.

Коэффициент в ставках — это цифра, по которой рассчитывается ваш возможный выигрыш. Допустим, вы делаете ставку (25 р.) с коэффициентом 2,12 на победу какой-нибудь команды. Команда выигрывает, и сумма вашей ставки умножается на коэффициент, то есть 25рx2,12к = 53р. В случае если ваша команда играет вничью или проигрывает, то проигрывает и ставка. В этом случае деньги остаются у букмекера.