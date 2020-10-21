На каком свидании стоит заняться сексом? Мнение случчанки

Как говорится, детям до 18 лет и людям со слабой нервной системой просьба отойти от экрана. Приподнимем для многих железный занавес. Тема секса объявляется открытой. Сегодня разберёмся, через какое время после начала отношений можно перейти к интиму.

По данным одного из опросов, который проводился в Минске, секс на первом свидании у 80% опрошенных разных возрастов считается нормой. А если опираться на мнения секс-коучей, то большинство профессионалов отвечают, что в среднем нужно воздерживаться от первого секса три-четыре месяца. Интересная разбежка мнений.

Я поинтересовалась, что по этому поводу думают мои знакомые (тоже разных возрастов). Зашла в тупик ещё больше. В среднем отвечали примерно так: «Секс нормален на свидании пятом-седьмом, но всякое бывает».

Так где же норма? Нельзя однозначно сказать, что после секса на первом свидании отношения невозможны. Да, есть риск показаться слишком доступной, но дальнейшее создание отношений зависит только от партнёров.

Оттягивать максимально секс, пока интерес не начнёт пропадать, считаю дурной затеей. Ведь зачем себя ограничивать в удовольствии ради понятия «Я не такой (-ая)!». Согласитесь, секс в отношениях играет важную роль. Неудовлетворительный секс для одного из партнёров накладывает отпечаток на отношения, которые, кстати, могут быстро и закончиться. Все знают поговорку «У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление». Думаю, эту фразу можно отнести и к первому сексу у новых партнёров.

Именно после первого секса вы начинаете понимать, тянет вас к этому человеку ещё больше или же, наоборот, появляются мысли «Может, не моё?». Это как переломный этап в отношениях.

Важный момент ещё в том, какие цели оба партнёра преследуют. Всем ли действительно нужны отношения? Или же только «десерт»?

Знаете, из своего опыта я поняла, что тут не работает ни один народный закон, который начинается со слов «Так принято», «Так положено», «А что люди подумают?». Секс — это исключительно дело двух людей (а может, и не двух), и никто не имеет права в этом деле раздавать бесплатные советы и учить жизни, настаивать. Поэтому, подводя итоги, можно твёрдо сказать, что правильного ответа на вопрос «Когда?» нет.

Марина Л.

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, alicelistapad@gmail.com.







