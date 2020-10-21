В феврале этого года в Слуцке начался проект по исследованию газа радона в жилых домах. Учёные и медики выбрали наш город в качестве модельного. Для этого в домах и социальных учреждениях установили 150 датчиков. На прошлой неделе пришли результаты первых испытаний и выводы экспертов. Скоро в Слуцк привезут новые датчики радона.

Программу по определению уровня облучения населения от природных источников радиации и изучению его влияния на людей проводит Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии вместе с институтом энергетических и ядерных исследований «Сосны» и Государственным медицинским университетом.

Реклама

Об этом «Кур'еру» рассказали в Слуцком ЦГиЭ и предоставили статью с результатами.

Для исследования выбрали 50 различных точек по всему городу. Каждая точка — это жилое помещение, располагающееся на первом этаже многоэтажного здания, или вовсе одноэтажный дом.

Были выбраны разные типы жилых помещений. Учитывались расположения в городе, тип строительных материалов, высота подполья, тип водоснабжения и отопления.

Датчики установили на 3 месяца. Исследование проводили зимой, так как в эту пору года частота и качество проветривания помещений меньше, что повышает уровни радона. Также зимой человек проводит дома больше времени.

Показания с датчиков сняла лаборатория экспериментальных ядерно-физических исследований и экспертных анализов радиоактивных материалов ГНУ «ОИЭЯИ — Сосны». После специалисты провели расчёт дозовых нагрузок на жителей Слуцка.

Установлено, что в агрогородке Лучники есть интересная особенность — геологический разлом, через который радон может легко проникать в помещения и влиять на уровни его содержания в воздухе.

Потом учёные проанализировали влияние на уровень радона в жилых помещениях материала стен и пола, типов водоснабжения и отопления. По графику видно, что с бетонными стенами радон хуже проникает внутрь помещений, а значит, облучение меньше. Между деревянными и кирпичными стенами разницы практически нет — с ними доза облучения больше, чем с бетонными стенами.

Учёные связывают это с типом жилых домов. Бетонные конструкции чаще применяются в многоэтажках, а дерево и силикат — в частных домах. Поэтому надо дальше проводить исследование частного сектора всего Слуцкого района. Оно запланировано на зиму 2020/2021 годов.

Неожиданным стал такой результат — не было существенного влияния между дозой облучения радона и материалом пола. С деревянным полом в доме доза немного выше, но разница несущественная. Также не удалось найти достоверного влияния между типом водоснабжения и уровнем радона в воздухе жилых помещений. Зато оказалось, что есть связь между дозой облучения за счёт радона и типом отопления жилых домов. Как и ожидалось, при центральном отоплении доза несколько меньше, чем при местном отоплении. Полученные результаты по уровню радона в воздухе жилых помещений и формируемым дозам нанесли на карту Слуцка. Особенно отчётливо видна сильная неравномерность полученных результатов, а также необходимость проведения дальнейших исследований для уточнения данных.

Какие выводы сделали учёные

Первый. В городе Слуцке, который можно принимать за модельный для Беларуси, за счёт радона в воздухе жилых помещений формируются дозы от 0,9 до 3,7 мЗв/год (норма — 5 мЗв/год), что вносит существенный вклад в формирование средней годовой дозы на случчан.

Второй. На формирование дозы облучения за счёт радона в воздухе жилых помещений оказывают достоверное влияние материал стен и тип отопления. При использовании деревянных и силикатных строительных материалов, а также децентрализованной системы отопления жилых домов дозовые нагрузки на жителей выше. Это характерно для частной жилой застройки, на которую и будет направлен дальше фокус исследований.

Что такое радон и как он влияет на человека

Радон — это природный газ, повышенное содержание которого в помещении может влиять на здоровье человека.

Он не имеет ни запаха, ни вкуса, прозрачен и бесцветен. Плотность радона почти в 8 раз больше плотности воздуха. Этим обусловлена его способность скапливаться на нижних этажах.

Человек большую часть своей жизни (около 80% времени проводит в помещениях), продукты распада радона в воздухе тут же прикрепляются к микроскопическим пылинкам — аэрозолям и через дыхание попадают в лёгкие.

Поверхность лёгких у человека составляет несколько десятков квадратных километров. Поэтому они — хороший фильтр, осаждающий эти радиоактивные аэрозоли. Основной медико-биологический эффект облучения от радона и продуктов его распада — рак лёгких. У курильщиков риск этого заболевания возрастает.

По данным ВОЗ, радон вызывает от 3 до 14% всех случаев рака лёгких в зависимости от среднего уровня концентрации радона и распространённости курения в стране.

Человек повсюду контактирует с радоном, но прежде всего внутри зданий. Основным источником поступления радона в воздух помещений является почвенный грунт под зданием.

Радон легко проникает в помещения по проницаемым зонам земной коры, через щели в монолитных полах, через монтажные соединения, через трещины в стенах под землёй, через промежутки в сборных полах. Здание с газопроницаемым полом, построенное на земной поверхности, может увеличить поток радона, выходящего из земли, до 10 раз за счёт перепада давления воздуха в помещениях здания и атмосфере.

В домах разных типов и этажности концентрации радона могут различаться в десять и более раз, причём на первом этаже их значения всегда выше. При этом поступление радона из грунта под зданием существенно, в основном для первого этажа, при недостаточной герметичности пола.

Причиной высоких значений объёмных активностей радона в воздухе жилых помещений может быть так называемый стек-эффект (эффект дымовой трубы). Перепад температуры между воздухом помещения и наружным воздухом в зимний период приводит к перепаду давления. В помещении создаётся разрежение, которое, в свою очередь, приводит к возникновению потока воздуха, поступающего в помещение из почвы под зданием. Для почвенного воздуха характерны значительно большие объёмные активности радона по сравнению с воздухом помещений или атмосферным воздухом.