«Люди лишались по 3000 рублей за раз... Мы уже чуть ли не в колокола бьём!» Обращение начальника криминальной милиции Слуцка

Только за последние 2,5 месяца в милицию поступило более 50 заявлений случчан, которые стали жертвами кибермошенников. Для сравнения, в 2019 году Слуцкий РОСК возбудил всего 68 уголовных дел, связанных с хищением денег с банковских карт. Причём чаще денег лишаются не пенсионеры, а молодые люди. Об этом «Кур'еру» рассказали в Слуцком РОВД.

Как действуют кибермошенники

Они звонят людям и, представившись работниками службы безопасности банка (либо ассоциации банков Беларуси, которой на самом деле не существует), убеждают в том, что кто-то получил доступ к их счетам и пытается похитить с них деньги.

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Зачастую мошенники обращаются к людям по имени и отчеству, чем усыпляют бдительность. Когда преступники звонят, их номер либо не определяется, либо отображается как иностранный. Также звонки могут поступить, например, через Viber или Telegram.

Какие данные спрашивают мошенники

Чаще всего мошенники просят сообщить

реквизиты банковских карт как с лицевой стороны карты, так и с оборотной;

сведения об уникальных кодах, поступающих на мобильные телефоны людей через SMS;

идентификационный номер паспорта.

Как обманывали случчан

Станислав Чухольский, первый заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник криминальной милиции, специально для читателей «Кур'ера» привёл примеры, которые произошли буквально в последние 2,5 месяца, когда случчане попались на уловки кибермошенников.

«Так жертвой преступников стала, например, 33-летняя жительница Слуцка.

Мошенник, представившись работником банка, сказал, что с её карты пытаются похитить деньги. А чтобы этого не произошло, женщине необходимо сообщить реквизиты имеющихся у неё БПК, а также поступающие по SMS уникальные коды. Таким образом случчанка лишилась со своих карт 3000 рублей.

Аналогичная ситуация произошла и с 25-летней жительница Слуцка — с карты девушки мошенники похитили 2100 рублей. И с 37-летним случчанином, который таким же образом лишился около 250 рублей.

Попалась на уловку мошенников и 55-летняя жительница Слуцкого района, с карты которой после подобного звонка исчезли 550 рублей. И 29-летний случчанин — он потерял около 330 рублей.

Во всех указанных выше случаях при звонках отобразились иностранные номера телефонов, в основном прибалтийских стран. По всем фактам возбуждены уголовные дела», — отметил замначальника РОВД.

Что делать, чтобы не лишиться денег со своих карт

В данном случае для того, чтобы не стать жертвой кибермошенников, стоит соблюдать одно главное правило:

ни в коем случае никому не сообщать по телефону сведения о своих картах (номер, срок действия, а также CVV-код, указанный на оборотной стороне карты).

Также нельзя сообщать свои паспортные данные.

«Помните, настоящие работники банка данную информацию у вас по телефону никогда не спросят!» Станислав Чухольский



Обращение к жителям Слуцка (и не только)

«Уважаемые случчане, мы уже чуть ли не в колокола бьём! Обращаюсь к вам, наверное, в сотый, в тысячный раз: будьте внимательны!

Как только прочитаете этот материал, пожалуйста, перешлите его друзьям, знакомым, покажите им статью на экране мобильника.

После прочтения статьи вслух задайте себе и знакомым контрольные вопросы*. Да хоть прорепетируйте телефонные разговоры с мошенником. Но, пожалуйста, усвойте эту информацию, ведь это безопасность вас и ваших близких", — сказал начальник криминальной милиции Слуцка.

Домашняя работа от Слуцкого РОВД. Контрольные вопросы*