Кризис в Беларуси: сценарии, последствия для экономики и вопросы, на которые стоит искать ответы

Беларусь переживает жесткий политический кризис. Дальнейшее развитие ситуации зависит от выявления глубинных причин ситуации, а также от поведения разных общественных групп, в том числе и тех, которые до сих пор себя никак не проявили. А от того, какие сценарии реализуются в политике, зависит будущее экономики и благосостояние граждан.

По просьбе TUT. BY известный белорусский предприниматель, владелец производственного бизнеса провел разносторонний анализ ситуации. При этом в силу ряда причин бизнесмен предпочел остаться безымянным.

Контекст: с чем Беларусь вошла в кризис

Беларусь — одна из немногих постсоветских стран, где не проводились широкомасштабные экономические реформы. В течение многих лет здесь действовала модель «распределительной экономики», которая была в основном направлена на поддержку госсектора. Тем не менее за последние десятилетия в стране появился значительный частный сектор, который развивается по законам рыночной экономики. К 2019 году, согласно оценкам Нацбанка, доля занятых в частном секторе достигла порядка 40%. При этом госпредприятия, в которых работает около 30% трудоспособного населения, продолжают лидировать в получении льготного кредитования, несмотря на то что их доля в общем объеме просроченной задолженности составляет 85%. А в экспорте товаров и услуг лидирует уже частный сектор, доля которого составляет 67%.

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До недавнего времени мы могли говорить о том, что в стране созданы предпосылки для развития экономики и бизнеса. Беларусь занимала 37-е место в рейтинге Doing Business, доля ВВП, созданного малыми и средними компаниями, достигла 25%, успешно работали СЭЗы и экстерриториальный принцип ПВТ. В то же время в последние годы происходило замедление экономического роста. А из-за значительного снижения доходов бюджета в результате российского налогового маневра в нефтяной сфере ожидается дальнейшее обострение проблем в госсекторе.

Одна из основных причин, по которой неэффективный госсектор так и не был реформирован, носит психологический характер и связана с глубоким страхом «шоковой терапии». Однако этот страх необоснован: Беларусь в силу особенностей своего развития не нуждается в шоковых мерах для проведения трансформации. В этом она сильно отличается от стран Балтии и Польши, которые в 1980−90-х годах сделали полный переход с плановой экономики на рыночную за короткий промежуток времени.

Беларуси это не потребуется: примерно половина экономики уже является рыночной. Чтобы двигаться к уровню жизни стран Балтии и Польши, не нужно производить «шоковые» изменения. Необходимо лишь создать возможности для органического перетекания человеческих ресурсов из убыточных предприятий в прибыльные. Помимо экономической ситуации, важным фактором, с которым Беларусь вошла в 2020 год, стал активный процесс формирования гражданского общества. Этот феномен настолько интересен, что на нем хочется остановиться подробнее. Можно предположить, что он является результатом воздействия нескольких факторов.

Многие годы власть не допускала граждан к управлению — гражданское население в реальности не избирало ни парламент, ни местные органы власти. При этом выполнение социального контракта с точки зрения граждан было недостаточным: поддержку со стороны государства получали не все, к тому же она была недостаточной и несвоевременной. В итоге граждане стали надеяться только на самих себя и на взаимопомощь, что и стало причиной появления общественных организаций, благотворительных платформ, союзов и ассоциаций.

Явное осознание емкости и силы гражданского общества пришло во время эпидемии COVID-19. Когда стало ясно, что власть не предпринимает достаточных мер для защиты здоровья и жизни людей, граждане стали самостоятельно принимать меры по защите и взаимной поддержке. Они самостоятельно уходили на дистанционную работу, шили маски и костюмы для врачей, кормили медработников, помогали старикам. Пока власть находилась в своем мире, гражданское общество выросло в мире взаимопомощи и надежды на свои силы.

Этот контекст во многом определяет сценарии дальнейшего развития ситуации, которые будут влиять на перспективы развития или падения экономики.

Пять вероятных сценариев и их экономические последствия

Вариантов развития событий сейчас довольно много. Рассмотрим пять наиболее вероятных сценариев с точки зрения их последствий для экономики. Сценарий 1. Подавление гражданского общества, усиление репрессий

Возможные последствия для экономики:

Расширение санкций демократическими странами;

Остановка деятельности белорусских предприятий из-за претензий контролирующих органов, обусловленных политическими мотивами;

Нежелание зарубежных заказчиков из демократических стран сотрудничать с белорусскими предприятиями из-за боязни форс-мажоров и возможности попадания контрагента под санкции. Белорусским компаниям в этой ситуации придется нелегко: им нужно будет одновременно демонстрировать лояльность белорусскому режиму и доказывать зарубежным партнерам свою неаффилированность с властью;

Падение Беларуси в международных рейтингах кредитоспособности. Начало этого процесса мы уже наблюдаем: рейтинговые агентства пересматривают как страновые, так и корпоративные рейтинги;

Возврат к обязательной продаже валютной выручки экспортно ориентированными предприятиями, и как следствие — снижение их рентабельности;

Частичный или полный перенос деятельности экспортно ориентированных предприятий в другие страны;

Сокращение экспорта и рост отрицательного торгового сальдо;

Снижение внутренних и внешних инвестиций в результате падения Беларуси в рейтинге защиты прав собственности и повышения ее позиции в рейтингах экономического и странового рисков;

Сокращение налоговых поступлений в бюджет, которое приведет к уменьшению государственных инвестиций и субсидий, снижению финансирования социальной сферы;

Результатом уменьшения финансирования социальной сферы станет сокращение социальных выплат населению, снижение ресурсов сектора образования и медицинского обслуживания;

Утечка мозгов: студентов, выпускников, высококвалифицированных специалистов. Этот процесс уже начался;

В долгосрочном периоде сокращение инвестиций и ухудшение качества человеческого капитала сделает невозможным проведение инноваций. Это приведет к катастрофическому технологическому отставанию и дальнейшему падению экспортной выручки из-за отсутствия конкурентоспособных продуктов;

Возможность странового дефолта — в случае значительного сокращения притока валюты в страну и ухудшения доступа к внешним заимствованиям возникает риск невозможности расплачиваться по внешнему долгу.

Сценарий 2. Затяжной политический кризис: продолжение репрессий на фоне поиска решений по изменению Конституции и подготовки к следующим выборам через 3, 4 или 5 лет

Возможные последствия для экономики:

Такие же, как и в первом сценарии. Отличие — негативные эффекты будут несколько меньше, а их длительность будет определяться электоральным периодом.

Усиление политического конфликта с перерастанием в гражданскую войну

Возможные последствия для экономики:

Рост военно-промышленной отрасли на фоне резкого падения всех остальных видов деятельности;

Вероятное банкротство всей экономики Беларуси;

Эмиграция значительной части населения;

Человеческие жертвы.

Сценарий 4. Углубление интеграции с Россией в обмен на экономическую поддержку, которое может быть расценено как аншлюс или аннексия Беларуси

Возможные последствия для экономики:

Усиление санкций в отношении России со стороны демократических стран, которые прямо или косвенно отразятся на белорусской экономике;

Падение объемов торговли белорусских предприятий с демократическими странами. Оно произойдет вне зависимости от того, будет ли присоединение Беларуси к России осуществлено де-факто или де-юре. Это приведет к частичному или полному переносу деятельности предприятий-экспортеров за рубеж;

Некоторое увеличение торговли с Россией и российских инвестиций;

Возможное поглощение белорусских предприятий российскими корпорациями;

Увеличение коррупции, прирост числа «серых» бизнес-операций;

Снижение инвестиций из демократических стран;

Разнонаправленная миграция: часть граждан уедет на Восток, часть на Запад. Такая утечка мозгов приведет к снижению конкурентоспособности страны в краткосрочном и долгосрочном периодах.

Быстрый (3−6 месяцев) выход из политического кризиса

Возможные последствия для экономики:

Краткосрочное падение экономических показателей во время выхода из политического кризиса;

В случае улучшения защиты прав человека, повышения позиции Беларуси в соответствующем рейтинге можно ожидать прекращения утечки мозгов. Возможно, это приведет и к возвращению в страну ранее уехавших высококвалифицированных специалистов;

Прирост иностранных инвестиций из стран с низким страновым риском, то есть с низкой процентной ставкой возврата на инвестиции;

Если повысятся позиции Беларуси в рейтинге защиты прав собственности, то можно ожидать увеличение внутренних инвестиций;

Улучшение экспортной деятельности в результате снятия западными странами прямых и косвенных санкций;

Удешевление международных кредитных ресурсов и облегчение доступа к ним;

Сокращение числа убыточных предприятий в результате органического перетекания человеческих и других рыночных ресурсов в прибыльные компании;

Увеличение налоговых поступлений в бюджет, которое приведет к увеличению финансирования социальной сферы, социальных выплат населению, повышению финансирования сектора образования и медицинского обслуживания;

Сектор образования должен будет ответить на потребность в быстром обучении высвобожденного низкоквалифицированного персонала;

Развитие предпринимательства как в традиционных, так и в креативных отраслях;

Развитие инноваций в долгосрочном периоде, минимизация технологического отставания, увеличение выручки и экспорта путем создания конкурентоспособных продуктов;

Усилие конкуренции на внутреннем рынке.

Дальнейшее развитие ситуации и реализация того или иного сценария во многом зависит от того, как дальше поведут себя различные общественные группы и как это повлияет на расклад сил на политическом поле.

Группы, которые влияют на ход конфликта

Сегодня в белорусском обществе можно выделить четыре значительные группы, которые так или иначе оказывают влияние на развитие ситуации.

Активное гражданское общество. На данный момент это, наверное, самая большая группа населения, с различной степенью вовлеченности. К этой категории можно отнести и штабы бывших кандидатов, и Координационный совет, и людей, выходящих «гулять» на марши и подписывающих петиции, и бастующих, и блогеров, и участников дворовых чаепитий, и «диванных воинов». Этими людьми движет осознание необходимости перемен и развития, стремление к сохранению человеческого достоинства. Без перемен не развивается ни одна система — ни органическая, ни неорганическая. Отсутствие развития и для живой, и для неживой природы означает застой, старение и умирание. Что касается сохранения достоинства, неприятия насилия и лжи, то это нормальная морально-этическая реакция. Негативным фактором здесь является то, что из-за продолжающегося насилия со стороны власти у некоторой части населения появляется эмоциональное желание жестко на него ответить.

Власть и провластная часть общества. На данный момент это не столь большая по численности, как первая группа, однако большая по силе часть людей с разной степенью вовлеченности. К ней можно отнести и узкий круг лиц, включенных в санкционные списки ЕС, и значительную часть сотрудников силовых структур, и идеологов, и участников митингов «за мир и спокойствие».

Людьми, представляющими власть, движет убежденность в том, что только они обладают компетенциями и опытом для управления страной, что они «наводят порядок». А еще — обида за непризнание заслуг, страх потерять власть или привычную жизнь. Выходящие на митинги «за мир и спокойствие» люди заявляют, что они хотят спокойно спать, ходить на работу, ездить на дачу, смотреть телевизор. Однако перемены касаются тех, кому хочется работать эффективнее, создавать предприятия, благотворительные или культурные проекты, объединять людей в новые инициативы. Люди, которые боятся перемен, зря беспокоятся — если изменения произойдут, их привычный уклад жизни не изменится.

Индифферентная часть общества. Оценить размер этого слоя общества сложно. Это люди без какой-либо вовлеченности. Они закрылись в своем мире, интересуются только каждодневной жизнью и бытом. Отказываясь от вовлечения в общественные процессы, такие люди становятся немыми соучастниками правового дефолта в стране.

Думающие и молчащие представители элит. Множество думающих чиновников среднего звена и представители крупного и среднего бизнеса осознают критичность ситуации в стране, но пока хранят молчание. Причины молчания чиновников — это отсутствие уверенности в том, что их действия могут что-то изменить, и страх разрушить свою карьеру. Предприниматели молчат, осознавая, что созданные многолетним трудом бизнесы находятся в заложниках у государства и могут быть уничтожены в один день.

Эти думающие и молчащие люди, возможно, являются группой, которая сможет сдвинуть баланс сил, работая с первопричинами кризиса.

Вопросы, на которые стоит искать ответы

Основной конфликт сейчас разворачивается между первой и второй группами. С одной стороны в нем действует воля, а с другой — сила. Очевидно, что власть рассчитывает остановить протестное движение репрессиями. Однако это так же неэффективно, как борьба с симптомами болезни без лечения ее причин. Для того, чтобы разрешить конфликт, нужно выявить глубинные причины противостояния. Некоторые из причин лежат на поверхности: очевидно, что протесты начались в ответ на многочисленные свидетельства о нарушении процедуры выборов, а их массовость возросла после волны насилия, которая захлестнула Беларусь 9−11 августа. Однако и это, скорее, симптомы, а не причины. Истинные причины находится глубже, и чтобы их найти, необходимо исследовать глубину происходивших в последние годы общественных процессов. Как минимум задаться следующими вопросами:

По каким причинам люди в Беларуси осознали себя гражданским обществом и захотели менять страну?

Почему государственная система не готова признать несовершенство выбранной экономической модели?

Что на самом деле хотят различные профессиональные и социальные сообщества? Сомневаюсь, к примеру, что такое большое профессиональное сообщество как учителя и преподаватели хотят «сменить власть путем выборов». Осмелюсь предположить, что они хотят больше времени уделять преподаванию, меньше часов тратить на бюрократию и хотят учить по новым методикам. Но для того, чтобы знать точно, этот вопрос нужно изучить.

Какие ожидания у гражданского общества от государственного управления по социальному контракту?

Каких достижений можно достичь, предоставив возможности гражданскому обществу развивать инициативы и готово ли гражданское общество нести ответственность за результаты таких инициатив?

Решение проблем невозможно без признания их существования. Желание перемен не появляется, когда система работает и хорошо развивается. Поиск ответов на эти вопросы может привести к пониманию возможностей выхода из социального и экономического кризиса.