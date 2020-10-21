Как во Львове борются с коронавирусом в отличие от Слуцка. Личный опыт

В выходные поехали с коллегами во Львов. Обратили внимание на то, как в украинском туристическом городе сдерживают распространение коронавирусной инфекции. И не только на словах (например, на табличках), но и на действиях. И вот три главных отличия.

Отличие № 1. Без масок нельзя заходить в заведения

Во Львове на всех магазинах, кафе, банках висит табличка, что вход только в маске. Пару раз мы заходили без них, потому что считали, что сообщение наклеено для галочки, как в Слуцке. Ну написано и написано, у нас же никто не выгоняет из магазина, если нет маски. Правда?

А вот во Львове иначе: «Нет маски? Выйдите и закройте за собой дверь с обратной стороны». Продавцы каждому покупателю говорят: «Наденьте, пожалуйста, маску». Когда у меня её не было, я закрывала лицо шарфом. Пускали.

Отличие № 2. Не больше четырёх человек в помещении

Все не только заходят в масках, но и ждут на улице, если в помещении уже находятся четыре человека. Вышел один из них — заходишь. Не вышел — стоишь и ждёшь на улице. На входе стоит работник магазина, который контролирует количество людей в помещении. В Слуцке я такого не замечала.

Отличие № 3. На входе измеряют температуру

Во многих львовских магазинах и кафе перед тем, как впустить тебя внутрь, измеряют температуру бесконтактным термометром. В Слуцке я такого не встречала, но знаю, что на некоторых предприятиях (не в общественных местах!) так делают.

Если я всё-таки недооценила меры по борьбе с коронавирусом в общественных местах Слуцка (например, вы владелец магазина, который контролирует, чтобы покупатели заходили в масках, измеряете им на входе температуру и не запускаете больше трёх человек в помещение), напишите мне на электронный адрес vika@kurjer.info . И мы обязательно расскажем о том, как вы заботитесь о здоровье и жизни случчан. А можете позвонить: 8 025 959 29 90 (Виктория).







