Партнёры карты Lampa
Список партнёров женского проекта Lampa

Как во Львове борются с коронавирусом в отличие от Слуцка. Личный опыт

Виктория Капская
Виктория Капская
0
В выходные поехали с коллегами во Львов. Обратили внимание на то, как в украинском туристическом городе сдерживают распространение коронавирусной инфекции. И не только на словах (например, на табличках), но и на действиях. И вот три главных отличия.

Как во Львове сражаются с коронавирусом в отличие от Слуцка. Личный опыт

Отличие № 1. Без масок нельзя заходить в заведения

Во Львове на всех магазинах, кафе, банках висит табличка, что вход только в маске. Пару раз мы заходили без них, потому что считали, что сообщение наклеено для галочки, как в Слуцке. Ну написано и написано, у нас же никто не выгоняет из магазина, если нет маски. Правда?

А вот во Львове иначе: «Нет маски? Выйдите и закройте за собой дверь с обратной стороны». Продавцы каждому покупателю говорят: «Наденьте, пожалуйста, маску». Когда у меня её не было, я закрывала лицо шарфом. Пускали.

Отличие № 2. Не больше четырёх человек в помещении

Все не только заходят в масках, но и ждут на улице, если в помещении уже находятся четыре человека. Вышел один из них — заходишь. Не вышел — стоишь и ждёшь на улице. На входе стоит работник магазина, который контролирует количество людей в помещении. В Слуцке я такого не замечала.

Отличие № 3. На входе измеряют температуру

Во многих львовских магазинах и кафе перед тем, как впустить тебя внутрь, измеряют температуру бесконтактным термометром. В Слуцке я такого не встречала, но знаю, что на некоторых предприятиях (не в общественных местах!) так делают.

Если я всё-таки недооценила меры по борьбе с коронавирусом в общественных местах Слуцка (например, вы владелец магазина, который контролирует, чтобы покупатели заходили в масках, измеряете им на входе температуру и не запускаете больше трёх человек в помещение), напишите мне на электронный адрес vika@kurjer.info . И мы обязательно расскажем о том, как вы заботитесь о здоровье и жизни случчан.

А можете позвонить: 8 025 959 29 90 (Виктория).




Новости

Новый приказ Минздрава: кого при COVID-19 будут госпитализировать, тестировать и переводить в реанимацию

0
Минздрав издал новый приказ по поводу оказания медпомощи пациентам с COVID-19 — № 1106 от 20 октября 2020 года. В нем, как и ранее, прописано,...
Далее
Новости

Вопрос-ответ. Где в Слуцкой больнице берут мазок на коронавирус

0
В редакцию «Кур’ера» обратилась беременная случчанка и попросила узнать, где в Слуцкой ЦРБ берут мазок на коронавирус. Мы даём ответ. Так называемый мазок на...
Далее
Новости

В Слуцкой больнице подешевели тесты на определение антител к коронавирусу

0
Сейчас стоимость услуги «Определение антител к SARS-CoV-2» тест-системами и тест-кассетами составляет 33,7 рубля, а до этого она стоила 41,95 рубля. Приём пациентов для забора материала...
Далее

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ ЛАМПОВОМУ СООБЩЕСТВУ В VIBER

Жми!

Подпишись на наш Instagram: @lampa_slutsk

По вопросам сотрудничества

Виктория Капская

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь.
тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

kurjer.info • Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»

Рубрики

Социальные сети

Реклама

Газета

  • Контакты
  • Каталог
  • Частные объявления
  • Справочная
  • PDF
  • Яндекс.Метрика

© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник.

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Новый приказ Минздрава: кого при COVID-19 будут госпитализировать, тестировать и переводить в реанимацию

0

Вопрос-ответ. Где в Слуцкой больнице берут мазок на коронавирус

0